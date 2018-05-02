Юные туляки стали призерами турнира по греко-римской борьбе
Ребята тренируются в спортшколе «Олимп» в поселке Ленинский.
В г. Богучар Воронежской области прошел межрегиональный турнир по греко-римской борьбе. На соревнования съехались около 300 участников из восьми регионов России. В турнире принимали участие юноши 2003−2005, 2006−2007 и 2008−2009 годов рождения.
Юные спортсмены из Тульской области заняли призовые места.
Так, в возрастной группе 2008−2009 г. р. Арсений Сысоев (32 кг) стал победителем, а Сергей Шереметьев (35 кг) завоевал серебро.
Яромир Флянтиков, Андрей Федотов, Иван Терехов, Егор Володин и Александр Корлюков выступили достойно, но призовые места не заняли.
Тренируются юные спортсмены в СШ «Олимп» в поселке Ленинский. Тренеры ребят — Дмитрий Шереметьев и Артур Матевосян.
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