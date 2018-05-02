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Юные туляки стали призерами турнира по греко-римской борьбе

Юные туляки стали призерами турнира по греко-римской борьбе

Ребята тренируются в спортшколе «Олимп» в поселке Ленинский.

В г. Богучар Воронежской области прошел межрегиональный турнир по греко-римской борьбе. На соревнования съехались около 300 участников из восьми регионов России. В турнире принимали участие юноши 2003−2005, 2006−2007 и 2008−2009 годов рождения.

Юные спортсмены из Тульской области заняли призовые места.
 
Так, в возрастной группе 2008−2009 г. р. Арсений Сысоев (32 кг) стал победителем, а Сергей Шереметьев (35 кг) завоевал серебро.
 
 
 

Яромир Флянтиков, Андрей Федотов, Иван Терехов, Егор Володин и Александр Корлюков выступили достойно, но призовые места не заняли.

Тренируются юные спортсмены в СШ «Олимп» в поселке Ленинский. Тренеры ребят — Дмитрий Шереметьев и Артур Матевосян.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:16 +5
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