Юные туляки стали призерами турнира по греко-римской борьбе

Ребята тренируются в спортшколе «Олимп» в поселке Ленинский.

В г. Богучар Воронежской области прошел межрегиональный турнир по греко-римской борьбе. На соревнования съехались около 300 участников из восьми регионов России. В турнире принимали участие юноши 2003−2005, 2006−2007 и 2008−2009 годов рождения.

Юные спортсмены из Тульской области заняли призовые места.

Так, в возрастной группе 2008−2009 г. р. Арсений Сысоев (32 кг) стал победителем, а Сергей Шереметьев (35 кг) завоевал серебро.

Яромир Флянтиков, Андрей Федотов, Иван Терехов, Егор Володин и Александр Корлюков выступили достойно, но призовые места не заняли.

Тренируются юные спортсмены в СШ «Олимп» в поселке Ленинский. Тренеры ребят — Дмитрий Шереметьев и Артур Матевосян.