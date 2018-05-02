В заброшенном «Доме здоровья» в Туле вновь гуляют подростки

В Туле в заброшенном «Доме здоровья», расположенном на Веневском шоссе, вновь гуляют подростки. Об этом в редакцию Myslo сообщил пользователь нашего портала Packman.

— Дети, подростки играют там в прятки! Ничего не изменилось. Ничего не закрыто, нет охраны, забора, — пишет туляк.

Напомним, ранее этим заброшенным зданием, которое так и притягивает подростков и молодежь, заинтересовалась прокуратура. По результатам проверки прокурор города Тулы 11 октября 2017 года внес главе администрации Евгению Авилову представление. В срок не позднее 10 ноября 2017 года власти должны были принять меры, направленные на организацию мер охранного порядка и дальнейшего недопущения посторонних лиц в здание, частично являющегося аварийным.

В пресс-службе администрации Тулы рассказали, что здание в данный момент не принадлежит городу — оно находится в передаче в областную собственность. За сохранность, безопасность, ограждение территории отвечает городская больница № 13, за которой данное здание закреплено в безвозмездном пользовании.

Ранее корреспонденты Myslo делали про заброшенное здание расследование и даже ходили на экскурсию.