Как тульские мальчишки проходили отбор в «Арсенал»

Фото автора и пресс-службы «Арсенала».

28 апреля на тульский стадион «Металлург» со всей области (и даже из Орла!) съехались юные футболисты. Всех объединяла одна цель — ребята приехали стать частью футбольного «Арсенала». Клуб устроил масштабный просмотр игроков 2003 и 2004 годов рождения.

Мальчишек разделили на несколько команд, которые играли два тайма по 15 минут. За игрой футболистов наблюдали эксперты — тренер вратарей «Арсенала» Виктор Чанов, спортивный директор клуба Андрей Рудаков, старший тренер академии «Арсенала» Алексей Соловьев, главный тренер молодежной команды оружейников Вадим Гаранин. Позже к ним присоединился генеральный директор Дмитрий Балашов.

Найти талантливых ребят за такой короткий промежуток времени — задача не из легких. Как определить будущую звезду, рассказал Вячеслав Чанов.

– Талантливых ребят, действительно, видно сразу. А тем более учитывая опыт наших тренеров. Мы определяем сильные и слабые стороны мальчиков.

Считаю, что мы правильно делаем, что устраиваем просмотр. «Арсенал» сейчас одна из лучших команд России. Для того чтобы двигаться дальше, нужно создавать именно такие академии. Здесь должны играть лучшие мальчишки.

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола ПФК «Арсенал» Юрий Черьевский рассказал, по каким критериям идет отбор.

– На разных площадках мы смотрим за игрой ребят 2003 и 2004 годов рождения, потому что в этой возрастной категории даже один год многое решает. Ребята играют полчаса, потом тренеры-эксперты отбирают лучших. Затем ребята играют еще одну игру. Мы выберем наиболее подготовленных, запишем их телефоны и пригласим потом на тренировки.

Сами мальчишки перед матчем безумно волнуются. Но все молодцы — пытаются спрятать свое волнение, чтобы показать свою игру и свои лучшие качества.

14-летние Руслан Кондюров и Никита Феоктистов приехали в Тулу из Киреевска.

– Я занимаюсь уличным футболом с раннего детства и надеюсь попасть в футбольный клуб «Арсенал», — говорит Руслан. — После первого матча меня отобрали в следующий этап. Меня ждет еще один матч. Я могу на любой позиции играть, кроме вратаря.

В «Арсенале» я равняюсь на Дзюбу. А так болею за «Барселону» и Лео Месси. Он командный игрок и очень крутой!

– Я занимаюсь футболом три года, — рассказывает Никита. — Постараюсь сегодня пройти отбор. Уже прошел во второй этап. Мои любимые игроки — Виктор Альварес и Лео Месси. В мини-футболе я люблю в защите играть, когда играем 11 на 11, то могу быть защитником.

Перед отборочным матчем я очень нервничал, но когда коснулся мяча — успокоился, мысли были только о футболе.

Сильнее, чем сами мальчишки, волновались их родители. Они сидели на трибунах и как могли подбадривали ребят.

Наталья Кондюрова, мама Руслана:

– С мужем по радио услышали объявление о наборе в «Арсенал». Сказали сыну – мне казалось, он сознание потеряет от радости! Все эти дни переживали вместе с ним. Надеемся, что его возьмут в академию, потому что это мечта всей его жизни. Никогда не видела, чтобы ребенок так трепетно и с такой любовью относится к какому-то делу. Он просто живет футболом. Мы очень поддерживаем его. Будем готовы и возить его, создадим все условия. Верим, что это может стать делом всей жизни.

29 апреля «Арсенал» просмотрит игроков 2001 и 2002 г. р. Приходите в 10.00 на стадион «Металлург»!