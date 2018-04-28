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Из-за коммунальной аварии центр Тулы остался без воды
Фото nashgorod.ru.

Из-за коммунальной аварии центр Тулы остался без воды

На месте происшествия работают специалисты АО «Тулагорводоканал».

28 апреля с 12.30 без холодной воды остались дома по адресам:

  • пр. Ленина, 82, 84, 84 к. 1, 84-в, 84-г, 84-д, 89, 91;
  • ул. Ф. Энгельса, 155, 157.

Причиной отключения стал порыв трубы возле дома №84 по пр. Ленина. Сейчас на месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал». По окончании аварийно-восстановительных работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:23 +2
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