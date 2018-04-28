Тульские педагоги стали победителями регионального этапа конкурса «Учитель года России»
Первое место заняла Марина Владимировна Братчикова – учитель физической культуры МБОУ «Центр образования №27».
27 апреля в Плавске завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018». Педагоги образовательных организаций Тулы заняли все три призовых места:
- 1 место — Марина Владимировна Братчикова, учитель физической культуры МБОУ «Центр образования №27»;
- 2 место — Анастасия Николаевна Кулиненкова, учитель физики МБОУ «Центр образования №8»;
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3 место — Наталья Андреевна Закуражнова, учитель начальных классов МБОУ «Центр образования №1 имени Героя России
Горшкова Д. Е.».
Во время открытого урока учителя продемонстрировали способность к самоанализу, обменялись с коллегами инновационным опытом работы в ходе «Методического семинара».
Мастер-класс в формате публичной демонстрации современных образовательных технологий, методов, эффективных приемов инновационных практик в обучении позволил конкурсантам продемонстрировать профессионализм, умение творчески и перспективно мыслить, внедрять новые средства и способы педагогической деятельности по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.
Свою активную жизненную позицию, высокий профессионализм, креативность и педагогическое мастерство учителя продемонстрировали в рамках работы круглого стола и презентации образовательного проекта.