Тульские педагоги стали победителями регионального этапа конкурса «Учитель года России»

На фото Марина Владимировна Братчикова.

27 апреля в Плавске завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018». Педагоги образовательных организаций Тулы заняли все три призовых места:

1 место — Марина Владимировна Братчикова , учитель физической культуры МБОУ «Центр образования №27»;

, учитель физической культуры МБОУ «Центр образования №27»; 2 место — Анастасия Николаевна Кулиненкова, учитель физики МБОУ «Центр образования №8»;

учитель физики МБОУ «Центр образования №8»; 3 место — Наталья Андреевна Закуражнова, учитель начальных классов МБОУ «Центр образования №1 имени Героя России Горшкова Д. Е. ».

Во время открытого урока учителя продемонстрировали способность к самоанализу, обменялись с коллегами инновационным опытом работы в ходе «Методического семинара».

Мастер-класс в формате публичной демонстрации современных образовательных технологий, методов, эффективных приемов инновационных практик в обучении позволил конкурсантам продемонстрировать профессионализм, умение творчески и перспективно мыслить, внедрять новые средства и способы педагогической деятельности по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.

Свою активную жизненную позицию, высокий профессионализм, креативность и педагогическое мастерство учителя продемонстрировали в рамках работы круглого стола и презентации образовательного проекта.