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Тульские педагоги стали победителями регионального этапа конкурса «Учитель года России»
На фото Марина Владимировна Братчикова.

Тульские педагоги стали победителями регионального этапа конкурса «Учитель года России»

Первое место заняла Марина Владимировна Братчикова – учитель физической культуры МБОУ «Центр образования №27».

27 апреля в Плавске завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018». Педагоги образовательных организаций Тулы заняли все три призовых места:

  • 1 место — Марина Владимировна Братчикова, учитель физической культуры МБОУ «Центр образования №27»;
  • 2 место — Анастасия Николаевна Кулиненкова, учитель физики МБОУ «Центр образования №8»;
  • 3 место — Наталья Андреевна Закуражнова, учитель начальных классов МБОУ «Центр образования №1 имени Героя России Горшкова Д. Е.».

Во время открытого урока учителя продемонстрировали способность к самоанализу, обменялись с коллегами инновационным опытом работы в ходе «Методического семинара».

Мастер-класс в формате публичной демонстрации современных образовательных технологий, методов, эффективных приемов инновационных практик в обучении позволил конкурсантам продемонстрировать профессионализм, умение творчески и перспективно мыслить, внедрять новые средства и способы педагогической деятельности по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.

Свою активную жизненную позицию, высокий профессионализм, креативность и педагогическое мастерство учителя продемонстрировали в рамках работы круглого стола и презентации образовательного проекта.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:32 +2
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