Фото Алексея Пирязева.

Об этом рассказал главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович.

Тульский «Арсенал» готовится к матчу с «Зенитом», который состоится 22 апреля на Центральном стадионе. Футболисты вышли на тренировку в хорошем настроении — много шутили и улыбались.

В гости к оружейникам пришли юные футболисты — воспитанники ДЮСШ «Арсенал». Ребята поддерживали любимую команду кричалками и аплодисментами.

Главный тренер Миодраг Божович ответил на вопросы журналистов.

Главный вопрос, который волнует всех, — сыграет ли Артём Дзюба против «Зенита»?

Ранее нападающий заявил, что решил заплатить 120 тысяч евро (цифра указана в арендном контракте) из своего кармана, чтобы сыграть против команды Манчини.

— Когда будет известно, выйдет ли на поле Дзюба?

– Завтра.

— Перед матчем с «Зенитом» что можете сказать о сопернике?

– Это одна из лучших команд России. Они должны занимать место выше в турнирной таблице. Надеемся, что у нас будет полный стадион и будет хорошая поддержка. Попытаемся сделать положительный результат.

— «Зенит» играл в среду матч чемпионата, «Арсенал» — в недельном цикле. Как думаете, для питерцев это будет плюс или минус?

– Они уже сколько лет играют в таким ритме. Для них это уже привычно.

— Кто в лазарете сейчас?

– Только Григалава и Майга. Гия уже начинает тренироваться.

Защитник Александр Денисов:

— Насколько это реально – отобрать у «Зенита» очки дважды в сезоне?

– Я думаю, это реально. Надеюсь, мы это и сделаем.

— В Краснодаре ты вышел на матч после длительного перерыва. Как сейчас оцениваешь свое состояние?

– Я себя чувствую хорошо, каждый день готовлюсь, тренируюсь. Знаю, что рано или поздно у меня будет шанс. Надеюсь, что тренер тоже заметит мое состояние.

Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится 22 апреля в 14.00. Не пропустите!