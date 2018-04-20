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Сыграет ли Артём Дзюба против «Зенита»?
Фото Алексея Пирязева.

Сыграет ли Артём Дзюба против «Зенита»?

Об этом рассказал главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович.

Тульский «Арсенал» готовится к матчу с «Зенитом», который состоится 22 апреля на Центральном стадионе. Футболисты вышли на тренировку в хорошем настроении — много шутили и улыбались.

В гости к оружейникам пришли юные футболисты — воспитанники ДЮСШ «Арсенал». Ребята поддерживали любимую команду кричалками и аплодисментами.

Главный тренер Миодраг Божович ответил на вопросы журналистов.

Главный вопрос, который волнует всех, — сыграет ли Артём Дзюба против «Зенита»?

Ранее нападающий заявил, что решил заплатить 120 тысяч евро (цифра указана в арендном контракте) из своего кармана, чтобы сыграть против команды Манчини. 

— Когда будет известно, выйдет ли на поле Дзюба?

– Завтра.

— Перед матчем с «Зенитом» что можете сказать о сопернике?

– Это одна из лучших команд России. Они должны занимать место выше в турнирной таблице. Надеемся, что у нас будет полный стадион и будет хорошая поддержка. Попытаемся сделать положительный результат.

— «Зенит» играл в среду матч чемпионата, «Арсенал» — в недельном цикле. Как думаете, для питерцев это будет плюс или минус?

– Они уже сколько лет играют в таким ритме. Для них это уже привычно.

— Кто в лазарете сейчас?

– Только Григалава и Майга. Гия уже начинает тренироваться.

Защитник Александр Денисов:

— Насколько это реально – отобрать у «Зенита» очки дважды в сезоне?

– Я думаю, это реально. Надеюсь, мы это и сделаем.

— В Краснодаре ты вышел на матч после длительного перерыва. Как сейчас оцениваешь свое состояние?

– Я себя чувствую хорошо, каждый день готовлюсь, тренируюсь. Знаю, что рано или поздно у меня будет шанс. Надеюсь, что тренер тоже заметит мое состояние.

Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится 22 апреля в 14.00. Не пропустите!

Галерея
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 1
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 2
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 3
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 4
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 5
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 6
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 7
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 8
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 9
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 10
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 11
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 12
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 13
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 14
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 15
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 16
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 17
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 18
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 19
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 20
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 21
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 22
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 23
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 24
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 25
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 26
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 27
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 28
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 29
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 30
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 31
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 32
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 33
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 34
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 35
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 36
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 37
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 38
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 39
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 40
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 41
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 42
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 43
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 44
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 45
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 46
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 47
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 48
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 49
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 50
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 51
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 52
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 53
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 54
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Зенитом", Фото: 55
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