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Тулячки из Росгвардии взяли четыре золота на чемпионате по плаванию

Тулячки из Росгвардии взяли четыре золота на чемпионате по плаванию

Также в копилку областного Управления ведомства добавилась серебряная медаль в командном зачёте и несколько личных рекордов.

В соревнованиях в категории «Мастерс», которые состоялись в бассейне МАУ «Спортивные объекты» в поселке Ленинский, приняли участие более 60 спортсменов.

На дистанции 50 метров на спине третье место занял начальник по физической подготовке и спорту Управления Росгвардии по Тульской области майор Денис Заботин. Покорить дистанцию в 100 метров вольным стилем ему удалось вторым в возрастной категории до 35 лет.

Серебряную медаль команде принесли старший лейтенант полиции Управления Росгвардии по Тульской области Максим Чубаков в заплыве на дистанции 50 метров брассом (категория до 30 лет) и старший прапорщик Сергей Восканян (категория до 34 лет).

Старший лейтенант полиции вневедомственной охраны Росгвардии тулячка Екатерина Лазеева стала обладательницей двух золотых медалей на дистанциях по 50 метров брассом и вольным стилем. Отличилась и старший сержант Наталья Романова, которая вырвала победу у соперниц на дистанции 50 метров вольным стиле и в стиле баттерфляй, добавив в личный зачёт еще две золотых медали.

Женская сборная Росгвардии завоевала Кубок соревнований «Мастерс» в эстафете 4х50 метров вольным стилем завоевав 3 место.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 +3
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