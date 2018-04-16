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Тульские мастера плавания определили лучших
Фото Алексея Пирязева.

Тульские мастера плавания определили лучших

В пос. Ленинский прошло открытое первенство Тулы по плаванию в категории «Мастерс».

Мастера плавания вновь вышли на дистанцию. В бассейне МАУ «Спортивные объекты» в поселке Ленинский прошло открытое первенство Тулы в категории «Мастерс».

В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов в возрасте от 25 до 80 лет из Москвы, Новомосковска, Северо-Задонска, Щекино, Алексина, Тулы, а также представители команды Росгвардии по Тульской области.

В программе соревнований были дистанции 50 м и 100 м вольный стиль, брасс, кроль на спине, баттерфляй, 100 м комплексное плавание, 4×50 м эстафетное плавание вольным стилем.

Отметим пловца Антона Панферова из Северо-Задонска, который проплыл дистанцию 50 метров вольным стилем с результатом 22,48 сек.!

Нешуточные страсти разгорелись в эстафете 4×50 м вольным стилем.

Среди женских команд победила команда Клуба мастеров плавания «Арсенал» в составе: Валерии Рычаковой, Натальи Кузнецовой, Юлии Панаевой и Анны Алешиной.

В эстафете среди мужских команд первое место заняла команда в составе Валентина Рудковского, Андрея Фролова, Андрея Шулепова, Антона Панферова.

Специальными призами за пропаганду здорового образа жизни и популяризацию плавания в Туле были награждены Виктор Гаврилов, Юрий Шувалов, Владимир Лазарев и Геннадий Жигулин.

 

После соревнований мы пообщались с победителями.

Татьяна Матвеева:

– Я плыла 100 метров брассом в возрастной категории 35-39 лет. Завоевала золотую медаль! Я занимаюсь плаванием с семи лет. У меня практически не было спортивного перерыва. Правда, раньше тренировки были чаще и интенсивнее, а сейчас семья, дети, нет времени.
 
Я выезжала на чемпионат мира по плаванию, который проходил в Казани, стараюсь не пропускать чемпионаты России. Несмотря на то, что мы тренируется не так часто, на основе той техники, которую нам поставил тренер еще в детстве, мы сейчас хорошо выступаем.
 
Надежда Иванушкина:
 

– Я плыла 100 метров вольным стилем и 50 метров на спине, всё выиграла! Для меня эти соревнования — встреча с друзьями, веселое времяпрепровождение, поддержание спортивной формы. За результатами я не гонюсь, главное – здоровье. Плаванием занимаюсь с 4-х лет и не прекращаю тренировки.

80-летний Виктор Васильевич Гаврилов — самый старший участник соревнований.

– Мои дистанции сегодня — 50 и 100 метров брассом. Показал не очень хорошее время, но в преддверии чемпионата России я выполнил нормативы, которые требуются на этих соревнованиях.

Как мне удается поддерживать себя в хорошей спортивной форме? Это многолетний комплекс, который я разработал для себя. Есть нюанс, который заставил меня плотно заняться своим здоровьем. Четверть века назад из-за проблем с сердцем кардиолог запретил мне приближаться к бассейну и бегать. Поначалу впал в отчаянье, но я собрал весь свой опыт, весь ум и разработал свою методику. Вот так, без лекарств, я сумел восстановить свое здоровье.

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В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 1
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 2
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 3
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 4
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 5
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 6
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 7
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 8
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 9
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 10
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 11
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 12
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 13
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 14
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 15
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 16
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 17
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 18
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 19
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 20
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 21
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 22
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 23
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 24
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 25
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 26
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 27
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 28
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 29
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 30
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 31
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 32
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 33
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 34
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 35
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 36
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 37
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 38
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 39
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 40
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 41
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 42
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 43
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 44
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 45
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 46
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 47
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 48
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 49
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 50
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 51
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 52
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 53
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 54
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 55
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 56
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 57
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 58
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 59
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 60
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 61
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 62
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 63
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 64
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 65
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 66
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 67
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 68
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 69
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 70
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 71
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 72
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 73
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 74
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 75
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 76
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 77
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 78
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 79
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 80
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 81
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 82
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 83
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 84
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 85
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 86
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 87
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 88
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 89
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 90
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 91
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 92
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 93
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 94
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 95
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 96
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 97
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 98
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 99
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В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 101
В пос. Ленинский прошли соревнования по плаванию в категории "Мастерс" , Фото: 102
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:43 0
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