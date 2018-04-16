Тульские мастера плавания определили лучших
В пос. Ленинский прошло открытое первенство Тулы по плаванию в категории «Мастерс».
Мастера плавания вновь вышли на дистанцию. В бассейне МАУ «Спортивные объекты» в поселке Ленинский прошло открытое первенство Тулы в категории «Мастерс».
В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов в возрасте от 25 до 80 лет из Москвы, Новомосковска, Северо-Задонска, Щекино, Алексина, Тулы, а также представители команды Росгвардии по Тульской области.
В программе соревнований были дистанции 50 м и 100 м вольный стиль, брасс, кроль на спине, баттерфляй, 100 м комплексное плавание, 4×50 м эстафетное плавание вольным стилем.
Отметим пловца Антона Панферова из Северо-Задонска, который проплыл дистанцию 50 метров вольным стилем с результатом 22,48 сек.!
Нешуточные страсти разгорелись в эстафете 4×50 м вольным стилем.
Среди женских команд победила команда Клуба мастеров плавания «Арсенал» в составе: Валерии Рычаковой, Натальи Кузнецовой, Юлии Панаевой и Анны Алешиной.
В эстафете среди мужских команд первое место заняла команда в составе Валентина Рудковского, Андрея Фролова, Андрея Шулепова, Антона Панферова.
Специальными призами за пропаганду здорового образа жизни и популяризацию плавания в Туле были награждены Виктор Гаврилов, Юрий Шувалов, Владимир Лазарев и Геннадий Жигулин.
После соревнований мы пообщались с победителями.
Татьяна Матвеева:
– Я плыла 100 метров вольным стилем и 50 метров на спине, всё выиграла! Для меня эти соревнования — встреча с друзьями, веселое времяпрепровождение, поддержание спортивной формы. За результатами я не гонюсь, главное – здоровье. Плаванием занимаюсь с 4-х лет и не прекращаю тренировки.
80-летний Виктор Васильевич Гаврилов — самый старший участник соревнований.
– Мои дистанции сегодня — 50 и 100 метров брассом. Показал не очень хорошее время, но в преддверии чемпионата России я выполнил нормативы, которые требуются на этих соревнованиях.
Как мне удается поддерживать себя в хорошей спортивной форме? Это многолетний комплекс, который я разработал для себя. Есть нюанс, который заставил меня плотно заняться своим здоровьем. Четверть века назад из-за проблем с сердцем кардиолог запретил мне приближаться к бассейну и бегать. Поначалу впал в отчаянье, но я собрал весь свой опыт, весь ум и разработал свою методику. Вот так, без лекарств, я сумел восстановить свое здоровье.