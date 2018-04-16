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На «Дикой мяте» в Тульской области выступят более 70 музыкантов
Фото из архива MySLO

На «Дикой мяте» в Тульской области выступят более 70 музыкантов

Фестиваль пройдёт в деревне Бунырево Алексинского района с 9 по 11 июня.

На трех сценах «Дикой мяты» выступят свыше 70 музыкантов из разных стран мира. Cреди уже объявленных участников - Земфира, Milky Chance (Германия), Brainstorm (Латвия), Mgzavrebi (Грузия), «Браво», Animal ДжаZ, Валентин Стрыкало, The Hatters, Mujuice, 25/17, Нейромонах Феофан, «Аффинаж», Brothers Moving (Дания), Lucille Crew (Израиль), Shuma (Белоруссия), Oligarkh, Yuko (Украина), Aveva (Израиль) и другие. 

Помимо выступлений музыкантов в программе множество других развлечений: от лекций и кинопоказов до спортивных и настольных игр. Спортивная часть включает в себя площадки для волейбола, бейсбола и баскетбола, а в лекционной примут участие самые разные спикеры – от популяризатора космонавтики Виталия Егорова до кинокритика Антона Долина. 

К услугам всех посетителей – душ, зарядки для гаджетов, бесплатные кипяток и питьевая вода. Гости фестиваля могут приехать со своей палаткой, разместиться в подготовленном кемпинге либо жить в одном из близлежащих санаториев. На фестивале будет работать полноценный детский сад с профессиональными преподавателями, где можно оставить ребенка на несколько часов.

Поехать на «Дикую мяту» не сложнее, чем выбраться на загородный пикник. От платформы «Тарусская» предусмотрены трансферы до фестивальной площадки. Предусмотрены большие и удобные парковки. На укрепление грунта на дорогах потрачено больше 1 млн кг гравия, а на площадке будет дежурить спецтехника, готовая бесплатно помочь автомобилистам.    

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +3
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Место
Тульская областьБунырево

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