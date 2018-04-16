В Щекинском районе сотрудники ФСБ задержали организатора незаконной миграции

Мужчина нелегально привлёк к работе на своей ферме иностранных граждан.

Сотрудниками УФСБ России по Тульской области совместно с полицейскими областного УМВД пресечена противоправная деятельность местного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Установлено, что мужчина умышленно, из корыстных побуждений, для использования трудовой деятельности иностранных граждан на плодовоовощной ферме организовал незаконное пребывание иностранцев на территории России, разместив их в неприспособленных для проживания помещениях.

Щёкинским районный суд признал обвиняемого виновным в организации незаконной миграции. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии-поселении.