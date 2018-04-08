Тульская команда «Тропик» выиграла чемпионат Студенческой Хоккейной Лиги

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В финальном матче туляки разгромили соперника из Москвы со счетом 8:1.

8 апреля состоялись финальные матчи Всероссийского тура чемпионата Студенческой Хоккейной Лиги сезона 2017−2018.

Студенты тульской хоккейной команды показали отличные результаты. Все три матча финального турнира они выиграли с большим преимуществом над соперниками.

В заключительной игре финального отборочного этапа СХЛ тульская команда «Тропик» выиграла у московского соперника «МГАФК» со счетом 8:1. А Владислав Волков назван лучшим защитником турнира.



Фото: https://vk.com/arenatropic.

С победой хоккеистов и тренеров поздравил губернатор Алексей Дюмин:

- Наша команда прошла впечатляющий путь по турниру, одержав победы во всех матчах. Этот успех — результат слаженной работы спортсменов и тренерского штаба.