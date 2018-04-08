новости
новости
Регистрация
Тульская команда «Тропик» выиграла чемпионат Студенческой Хоккейной Лиги
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская команда «Тропик» выиграла чемпионат Студенческой Хоккейной Лиги

В финальном матче туляки разгромили соперника из Москвы со счетом 8:1.

8 апреля состоялись финальные матчи Всероссийского тура чемпионата Студенческой Хоккейной Лиги сезона 2017−2018.

Студенты тульской хоккейной команды показали отличные результаты. Все три матча финального турнира они выиграли с большим преимуществом над соперниками.

В заключительной игре финального отборочного этапа СХЛ тульская команда «Тропик» выиграла у московского соперника «МГАФК» со счетом 8:1. А Владислав Волков назван лучшим защитником турнира.


Фото: https://vk.com/arenatropic.

С победой хоккеистов и тренеров поздравил губернатор Алексей Дюмин:

- Наша команда прошла впечатляющий путь по турниру, одержав победы во всех матчах. Этот успех — результат слаженной работы спортсменов и тренерского штаба.

Напомним, команда «Тропик» Тульского педагогического университета им. Л. Н. Толстого (ТГПУ) впервые участвует в чемпионате СХЛ. Она была основана в октябре 2016 года при поддержке губернатора Алексея Дюмина и Фонда развития Тульской области «Перспектива».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 22:04 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
хоккейная команда Тропикхоккейстуденческая хоккейная лига

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ефремовском магазине изъяли почти 800 кг сомнительного мяса
В ефремовском магазине изъяли почти 800 кг сомнительного мяса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.