В ефремовском магазине изъяли почти 800 кг сомнительного мяса
Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах проведена внеплановая выездная проверка продовольственного магазина «Эконом», расположенного в Ефремове.
В ходе проверки были установлены нарушения требований технического регламента при реализации пищевых продуктов, а именно продажа мясопродуктов, полуфабрикатов из мяса птицы осуществлялась при несоблюдении условий хранения. Продукцию продавали без охлаждения, кроме того, некоторый товар располагался на полу в условиях, не исключающих загрязнение продукции.
Имела место реализация пищевой продукции (рыба свежемороженая) расфасованной в отсутствии потребителя, без информации для покупателя о дате выработки, сроке годности.
За выявленные нарушения индивидуальный предприниматель получил 20 000 рублей штрафа.
Из оборота изъято 11 партий мясопродуктов объемом 799,5 кг.
В адрес индивидуального предпринимателя выдано предписание об устранении выявленных нарушений.