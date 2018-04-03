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В Тульской области готовят к паводку федеральные трассы

В Тульской области готовят к паводку федеральные трассы

Об этом рассказали в ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

ФКУ Упрдор Москва-Харьков совместно с подрядными организациями проводит комплекс мероприятий по подготовке подведомственных федеральных автодорог и искусственных сооружений в Тульской области к прохождению весеннего паводка.

Для эффективной организации работ по обеспечению бесперебойного движения и сохранности подведомственных дорог, мостов, водопропускных труб в период весеннего паводка в каждой подрядной организации и в ФКУ Упрдор Москва-Харьков созданы специальные комиссии.

Налажено оперативное взаимодействие с местными представителями МЧС и УГИБДД УВД.

Проводятся работы по очистке от снега и льда водопропускных труб, лотков, обочин. Предусмотрена проверка состояния автодорог, искусственных сооружений на них во время прохождения талых вод и после них. Кроме того, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья подрядными организациями в регионе созданы 10 мобильных аварийных бригад общей численностью 59 человек, приведены в полную готовность 36 единиц техники, заготовлено 4400 кубометров инертных материалов.

Напомним, пик паводка в Туле ждут 8-10 апреля.

справка

Всего в оперативном управлении ФКУ Упрдор Москва-Харьков в Тульской области находится 464 км федеральных автодорог: М-2 «Крым», Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел, Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань, а также 29 мостов и 402 водопропускные трубы.

Тульская область: М-2 «Крым» (км 108-км 304+300);

Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел (км 44+089-км132+900);

Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань (км 56+274-км 209+424);

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:45 +1
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