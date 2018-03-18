СМИ: Артем Дзюба готов заплатить из своего кармана, чтобы сыграть против «Зенита»

Фото из архива ПФК "Арсенал".

Стали известны условия, при которых Артем Дзюба сможет выйти на поле против питерской команды.

Участие нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы, права на которого принадлежат «Зениту», в матче с питерцами в чемпионате России обойдется в 120 тысяч евро (более 8 миллионов рублей).

Именно такая сумма прописана в арендном соглашении между двумя клубами в качестве компенсации за выход на поле. Об этом сообщает МатчТВ.

Отметим, что аналогичные условия прописаны у Ивана Новосельцева и Луки Джорджевича, которых «Арсенал» также арендовал у «Зенита».

Форвард «Зенита» Артем Дзюба, находящийся на правах аренды в тульском «Арсенале», заявил, что готов заплатить из своего кармана, чтобы сыграть против команды из Санкт-Петербурга.

- Я готов играть в сборной, — заявил Дзюба в интервью Тимуру Журавелю.

- Ты хочешь в сборную?

- Конечно.