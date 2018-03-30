Алексинец стал первым на чемпионате России по армрестлингу

Источник: aleksinsport.ru

В городе Протвино Московской области с 22 по 25 марта проходил XXVII чемпионат России по армрестлингу 2018 года.

Мастер спорта по армрестлингу, чемпион и призер многих турниров Алексей Остапчук из Алексина занял 1-е место среди мужчин-ветеранов в весе до 75 килограмм. В борьбе на левую руку и правую руку он занял первое место.

Чемпионат России по армрестлингу 2018 года был отборочным для участия в чемпионате Европы, который пройдет с 26 мая по 3 июня в столице Болгарии, Софии.

Алексей Павлович Остапчук является инструктором по спорту в МКУ «Комплексном центре для молодежи «Чайка».