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Алексинец стал первым на чемпионате России по армрестлингу
Источник: aleksinsport.ru

Алексинец стал первым на чемпионате России по армрестлингу

В городе Протвино Московской области с 22 по 25 марта проходил XXVII чемпионат России по армрестлингу 2018 года.

Мастер спорта по армрестлингу, чемпион и призер многих турниров Алексей Остапчук из Алексина занял 1-е место среди мужчин-ветеранов в весе до 75 килограмм. В борьбе на левую руку и правую руку он занял первое место.

Чемпионат России по армрестлингу 2018 года был отборочным для участия в чемпионате Европы, который пройдет с 26 мая по 3 июня в столице Болгарии, Софии.

Алексей Павлович Остапчук является инструктором по спорту в МКУ «Комплексном центре для молодежи «Чайка».

сегодня, в 15:47 +3
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Алексей Павлович Остапчук
Место
Алексин

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