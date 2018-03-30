В ДТП в Богородицком районе пострадал ребенок: подробности
Авария случилась в Товарковском вчера, 29 марта.
Известно, что 46-летний водитель «Ситроен С-4» предположительно не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением 62-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадал водитель «Рено Логан». После оказания медицинской помощи он отправился домой, госпитализация не потребовалась. Пострадали также его пассажиры: две женщины 66 и 69 лет, а также 12-летний мальчик. На момент ДТП мальчик находился на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности. Все трое с различными травмами были госпитализированы в медицинское учреждение.
Пассажир автомобиля «Ситроен С-4», мужчина 1989 года рождения также был госпитализирован.