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В ДТП в Богородицком районе пострадал ребенок: подробности

В ДТП в Богородицком районе пострадал ребенок: подробности

Авария случилась в Товарковском вчера, 29 марта.

29 марта в 11.50 на 5-м километре автодороги «Богородицк-Товарковский-Куркино» Богородицкого района столнкулись две иномарки. Myslo писал об этом здесь.

Известно, что 46-летний водитель «Ситроен С-4» предположительно не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением 62-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель «Рено Логан». После оказания медицинской помощи он отправился домой, госпитализация не потребовалась. Пострадали также его пассажиры: две женщины 66 и 69 лет, а также 12-летний мальчик. На момент ДТП мальчик находился на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности. Все трое с различными травмами были госпитализированы в медицинское учреждение.

Пассажир автомобиля «Ситроен С-4», мужчина 1989 года рождения также был госпитализирован.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:37 0
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