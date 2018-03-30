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В Туле на улице Вильямса горят две квартиры в многоэтажке

В Туле на улице Вильямса горят две квартиры в многоэтажке

О пожаре сообщают очевидцы.

Как стало изестно Myslo, сегодня на улице Вильямса, 38 случился пожар на пятом этаже 9-этажного дома. В квартире находился нетрезвый мужчина. Пожарные успели спасти его и вывели на свежий воздух.

Однако от его квартиры загорелась та, что этажом выше. На фото видно, что она горит открытым пламенем.

На месте работают пожарные, медики. Подробности выясняются региональном ГУ МЧС. Глава теруправления Сергей Шестаков также находится на месте, оперативно решается вопрос о предоставлении погорельцам временного жилья.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:56 0
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