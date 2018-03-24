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Тульские легкоатлеты привезли десять медалей с «Шиповки юных»
Фото пресс-службы Тульской областной федерации лёгкой атлетики.

Тульские легкоатлеты привезли десять медалей с «Шиповки юных»

На счету юных спортсменов первое и второе место в личном многоборье.

21-23 марта в Казани прошли финальные Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Шиповка юных» среди спортсменов младшего возраста 2007-2008 г.р.

Настоящим героем соревнований и лидером тульской команды стал воспитанник СШОР «Лёгкая атлетика» Виталий Виноградов. Уже в первый день соревнований он завоевал 2 золотые и одну серебряную медали. Виталий одержал победы в беге на 60 м - 8,58 с. и прыжках в длину – 4 м 87см.

Затем Виталий помог товарищам по команде взять серебро в эстафетном беге 4х100 м, где наши юные спортсмены уступили только команде СШОР ЦСКА. Во второй день соревнований подопечный тренера Валентины Нововой смог ещё завоевать серебро в метании снаряда- 44 м 72 см и достойно выглядел в беге на 600 м. 

По итогам четырёх видов Виталий Виноградов выиграл личное многоборье, став абсолютным победителем соревнований.

Подопечный тренера Валерия Шабанова щёкинец Евгений Глебов стал вторым в прыжках в длину и беге на 600 м, а в спринте на 60 м взял бронзу. В личном многоборье Евгений занял вторую ступеньку пьедестала после Виталия Виноградова.

В итоговом командном многоборье наши юноши в составе Виталия Виноградова, Евгения Глебова, Егора Рябова и Арташеса Амбарцумяна опередели-таки команду ЦСКА и завоевали первое общекомандное место, получив золотые медали , Кубок «Шиповки юных» и дипломы Минспорта России. Команда девочек заняла 6-е общекомандное место.

Всего в соревнованиях младшей возрастной категории приняли участие более трёхсот юных легкоатлетов из 42 регионов России. Команда Тульской области завоевала 10 медалей.

Пресс-служба Тульской областной федерации лёгкой атлетики

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 20:00 +5
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