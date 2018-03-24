В Тульской области совершил экстренную посадку спасательный вертолёт

У «Ми-8», следовавшего из Воронежа, загорелась лампочка неисправности фильтра правого двигателя.

Как стало известно Myslo, в субботу, 24 марта, на территории Тульской области совершил аварийную посадку спасательный вертолет «Ми-8».

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, «Ми-8» совершал перелёт из Воронежа. Спустя некоторое время после вылета на табло в кабине пилота загорелась лампочка неисправности фильтра правого двигателя.

Для устранения возможной поломки пилоты были вынуждены запросить аварийную посадку. После промывки фильтра вертолет направился на специальную площадку, расположенную неподалеку от деревни Кураково.