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Крупнейшие тульские заводы и музеи поддержат акцию «Час земли»

Крупнейшие тульские заводы и музеи поддержат акцию «Час земли»

В «Час Земли» все они отключат подсветку своих зданий.

24 марта с 20.30 до 21.30 Тульская область присоединится к международной акции «Час Земли».

Ежегодно Всемирный фонд природы (WWF) призывает своих сторонников выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

В рамках подготовки к проведению акции «Час Земли» министерством природных ресурсов и экологии Тульской области велась активная работа по информированию предстоящем событии жителей региона.

Мировую акцию решили поддержать крупнейшие заводы и предприятия: ООО «Пивоваренная компания Балтика» — «Балтика Тула, ОАО «Центргаз» и Группа компаний «Сфера». А также учреждения культуры Тульской области: музеи «Тульский кремль», «Тульские самовары», «Тульский областной краеведческий музей», «Тульский областной художественный музей».

В «Час Земли» все они отключат подсветку своих зданий.

Кроме того, в этом году международную акцию поддержали органы региональной и местной власти. В назначенное время подсветка здания правительства Тульской области также будет выключена.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 18:30 −3
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