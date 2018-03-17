«Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью: 2:2

Фото ПФК "Арсенал"

17 марта состоялась домашняя игра тульского «Арсенала» против «Ростова» из Ростова-на-Дону. Текстовая трансляция матча от Myslo.

Игра закончилась фолом Расича в штрафной "Ростова". 2:2 - очень зрелищная ничья сегодня получилась! Повторили результат первого круга... На промежуточное шестое место поднимается наша команда в турнирной таблице. Спасибо за игру, "Арсенал", и спасибо за дубль, Артем!

90' Добавлено две минуты.

90' Комбаров! Мог сейчас Кирилл реабилитироваться, но вновь смазал подачу.

87' Желтая карточка Альваресу: он был вынужден пойти на фол и завалить Зуева. Бедный Александр аж лицом пропахал газон. Но если бы не этот фол, Зуев имел все шансы выйти один на один с Левашовым...

87' И тут же замена у "Ростова": Макеев вместо Скопинцева.

86' Вторая замена у "Арсенала": Ткачев поле покидает, вместо него в игру вступает Анри Хагуш.

84' Удар от Кангвы! Мимо.

83' Показалось! Показалось, что сейчас Зуев отправил мяч в сетку ворот после углового от Калачева. Но нет, мимо. А сердечко замерло...

81' А вот и замена наконец. Федерико Расич выходит вместо Михаила Александрова! Может, сейчас игра станет интереснее.

77' Расич готовится выйти на поле.

72' Желтая карточка для свеженького Зуева: он сыграл рукой в момент, когда Левашов вводил мяч в игру.

72' Угловой от Калачева - снова Левашов в игре, ловит мяч.

71' Ой-ей! Сигурдарсон бьет точно в дальний угол, но Михаил Левашов в красивом прыжке перевёл снаряд на угловой! Браво голкиперу! И бис. Неоднократно, пожалуйста.

68' Вторая замена у «Ростова». Автор дубля Ионов закончил на сегодня. Его сменил Александр Зуев.

65' И снова Дзюба! Шикарно проткнул мяч в сторону чужих ворот, но Песьяков на месте!

65' Опасный прострел Ткачева на Дзюбу, но Артем падает, а Кангва не успевает замкнуть дальнюю штангу.

64' Комбаров и Чаушич! Наш капитан, оказавшись в одиночестве на правом фланге атаки, приблизился к штрафной, увидел, что его никто из соперников не встречает и решился на удар с правой. Блок! Чаушич плотно бьет с подбора, но и на этот раз мяч не долетает до ворот.

63' Гулиев теряет мяч в центре поля, но и Александров, разгоняя контратаку, мешкает и упускает возможность приблизиться чужим воротам.

59' Подача от Комбарова в район 11-метровой. Кангва вместе с Дзюбой поборолись за мяч, посе чего удачно отскочивший мяч попал в ноги к Артему, который не упустил момент. Есть!!! Сравняли!!!

59' ГОООООЛ!!! ДУБЛЬ ДЗЮБЫ! 2:2!!!

56' Желтая карточка у Горбатенко: якобы жестко пошел на Сапету. На повторе видно, что Игорь даже не коснулся игрока «Ростова»… Но решение арбитра уже вынесено.

55' Стандарт исполнил Комбаров. Увы, всего лишь угловой. А Дзюба тем временем продолжает хромать…

54' Вилуш сбил Дзюбу. Штрафной у ворот «Ростова»!

50' Никак канонирам не удается создать остроту у ворот Песьякова.

48' Первая атака во втором тайме от канониров. Дзюба предпочёл пас Кангве стеночке с Ткачёвым. Мяч потерян, а Комбаров не позволил гостям убежать в отрыв.

46' Калачев отважился на дальний удар метров с 25-ти. Левашов с трудом переправил мяч через перекладину. Бодренькое начало.

46' Замена у «Ростова» в перерыве: вместо Валерии Чуперки, который давал интервью после первого тайма, игру продолжит Аяз Гулиев.

46' Второй тайм. Вперед, «Арсенал», вперед!

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами:

Валерий Чуперка, полузащитник «Ростова»:

- В прошлой игре были моменты, мало голов. Сейчас наоборот. У нас выезд: мы разбирали игру «Арсенала», планировали играть в обороне, закрыть зоны. Во втором тайме будем так же играть в обороне, закрывать свои зоны и стараться находить какие-то зоны в атаке.

Михаил Александров, полузащитник «Арсенала»:

- Из-за мороза игра больше похожа на битву. Та команда, которая будет больше бороться, та и выиграет. Возможно, нам нужно больше двигаться и создавать больше моментов. Надеюсь, второй тайм будет для нас лучше, чем первый.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

45+' Ничего в эту добавленную минуту не произошло. Отправляемся на перерыв со счетом 1:2 в пользу «Ростова». Надо сказать, голов в этом тайме было едва ли не больше, чем опасных моментов. Получилась очень результативная сорокапятиминутка, жаль, что результативная не для «Арсенала». Рассчитываем на реванш во втором тайме!

45' Арбитр добавил минуту к основному вперемени первого тайма.

44' Столкновение Горбатенко и Сапеты. Медики на поле, приводят в чувство полузащитника «Ростова».

43' Отличная атака канониров, которая была прервана свистком Лапочкина. Все из-за того, что Дзюба оттолкнул Мацея. Жалко, вполне мог быть гол.

39' Ответ «Ростова»! Калачев, ставшись с Левашовым один на один из-за ошибки Комбарова, сильно бьет и попадает в сетку ворот. К счастью, с внешней стороны.

38' Отличная попытка Ткачева — бьет по воротам с близкого расстояния, Песьяков мяч отбивает. Но почему-то НИКТО из «Арсенала» даже не попытался пойти на добивание. А могли бы повторить сценарий предыдущего гола «Ростова»!

32' Тем временем у нас отложенное наказание — Сапета получает желтую за то, что сбил Ткачева в одном из предыдущих эпизодов. Справедливость восторжествовала.

31' Накосячила наша защита… Удар Сигурдарсона по воротам Левашова — Михаил мяч отбивает, но не фиксирует. На добивании отлично сработал все тот же Ионов и легко внес мяч в ворота «Арсенала». Эх.

31' Гол «Ростова». Дубль Ионова — 1:2.

29' Ткачев рвал вперед по правому флангу, но его сбил кто-то из ростовчан. Но сбил поздновато — Сергей уже успел сделать отменную передачу на Горбатенко. Тот решился на удар из-за пределов штрафной, точно в Песьякова.

27' В равной борьбе проходит игра. Команды поочередно владеют мячом и пытаются атаковать.

25' Сошлись Кангва и Сапета на бровке. Арбитр показывает, что ростовчанин сыграл по правилам, и мяч также достался гостям при ауте. Трибуны негодуют!

24' Песьяков сейчас едва не совершил фатальную ошибку: дас пас на своего защитника, но Дзюба сумел зацепить мяч головой. Жаль, не повезло в этом эпизоде арсенальцам, ыбло бы довольно эпично.

20' И еще! Ткачев пробил в угол ворот с линии штрафной, но удар получился не слишком сильным, и Песьяков довольно легко зафиксировал мяч в руках. Так держать, удар за ударом!

19' Еще один подход! Александр сделал передачу в пустую зону на Альвареса, но тот заковырялся и не сумел сделать хороший прострел на партнеров. Ростовчане перевели на угловой.

17' Опасно! Дзюбу не остановить — шел на дубль! Дважды попытался пробить, но защитники «Ростова» не дали ему завершить начатое, буквально своими телами зарыли подступы к воротам. Стало значительно веселее наблюдать за игрой!

16' Первая желтая карточка в игре — у Михаила Александрова. Придержал Паршивлюка, за что был наказан.

14' Кангва просто ФЕЕРИЧНО прорвался по левому флангу, обойдя всех защитников «Ростова», и отдал мяч Дзюбе, который уже был на подступах к вартарской. Ррраз — и мяч в воротах Песьякова! Есть контакт.=)

14' ГОООЛ!!! ДЗЮБА СРАВНИВАЕТ СЧЕТ 1:1!!!

10' И еще одна атака от «Арсенала»! Не могут наши ребята смириться со счетом на табло. Дзюба решил сыграть в стеночку с Ткачевым, но не дождался обратной передачи.

9' Мог Кангва сейчас убежать на чужие ворота, но бдительно сыграли защитники гостей.

8' «Ростов» провел хорошую комбинацию с розыгрышем «на третьего». Калачев в одно касание перевел мяч на Сигурдарсона, который, пройдя по флангу, отдал передачу на набегавшего Ионова. И тот не растерялся — пульнул мяч в пустые ворота. Увы, первый гол в ворота «Арсенала» после зимнего перерыва…

8' Гол в ворота «Арсенала» — 0:1.

5' Первая опасная атака у «Ростова»: Тимофей Калачев отдал мяч на Сигурдарсона, который был почти во вратарской. У того удар не получился, но из-за того, что расстояние до вратаря было минимальное, Левашов перевел мяч на угловой.

4' Сапета падает на поле после достаточно неприятного стыка с Горбатенко. Но вроде все в порядке с полузащитником «Ростова», продолжит встречу.

3' «Арсенал» заработал свой первый угловой в матче, который, правда, ни к чему интересному не привел.

1' Сразу после стартового свистка мяч забрал на свою половину поля тульский «Арсенал» — немного размялись ребята, «почувствовали» мяч.

1' Начали с небольшой задержкой — какие-то проблемы с сеткой в воротах «Ростова». Один из членов судейской бригады обнаружил дырку. Проблему устранили, сейчас все ок.

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед за Тулу!!!

0' Команды выходят на поле! Скоро начинаем.=)

0' Стартовые составы команд:

0' Формы команд на сегодняшний матч. Оружейники сыграют в красной, ростовчане — в жёлтой:

0' Слово главному тренеру «Арсенала» Миодрагу Божовичу:

- У нас потери. Не сыграет сегодня лучший бомбардир команды Лука Джорджевич. У него травма, как и у Маиги и Григалавы. Но у нас есть остальные игроки, которые хотят себя сегодня показать. Если сегодня нам дадут шанс на пенальти, то буду бить я. Шутка! Мы доверим это Ткачёву. Победа в сегодняшней игре приблизит нас к зоне еврокубков.

0' Антураж игры — в мини-фоторепортаже от ПФК «Арсенал»:

0' Напомним, что матч первого круга, в сентябре прошлого года, получился весьма неплохим для «Арсенала». Мы увидели два гола Джорджевича, но «Ростов» сумел свести результат игры к ничьей. Причем второй гол был забит на 85-й минуте матча.

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня ровно в 14.00 прозвучит стартовый свисток матча «Арсенал» — «Ростов». Несмотря на то, что уже середина марта, в Центральной России продолжается «зимний» футбол — сегодня футболистам придется активно бегать, чтобы не замерзнуть. Тем интереснее будет наблюдать за игрой! Болеем за красно-желтых вместе с Myslo!