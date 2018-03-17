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В Туле на улице Металлургов водитель едва не спровоцировал ДТП
Кадр из видео.

В Туле на улице Металлургов водитель едва не спровоцировал ДТП

К счастью, водитель второй машины успел вовремя среагировать и съехать на заваленную снегом обочину.

В соцсетях опубликовали видео, на котором водитель ВАЗ-21099 едва не устроил ДТП.

Двигаясь по улице Металлургов в Туле, водитель «девятки» «подрезал» другой автомобиль, создав аварийную ситуацию. К счастью, водитель второй машины успел вовремя среагировать и съехать на заваленную снегом обочину.

Теперь автор видео разыскивает очевидцев произошедшего. Если вы стали свидетелем данного инцидента, просьба откликнуться. 

 

сегодня, в 16:15 +6
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