В «Битве за Тулу» туляки опять были лучшими

Фото Дмитрия Дзюбина

На «Битву за Тулу» зрители приезжали даже из соседних областей. Привезли свои внушительные группы поддержки и некоторые из участников «Битвы за Тулу». В общем, получился настоящий праздник.

Время нокаутов

Первую победу этого вечера одержал спортсмен из Узбекистана Сухроб Рахимбеков. В равном бою с новомосковцем Сергеем Арбузовым судьи не смогли отдать предпочтение никому из соперников в отведенные регламентом два раунда. И только в назначенном экстра-раунде, Сухроб добился перевеса, и не скрывал своих радостных эмоций.

– Свою победу я посвящаю маме и семье, – сказал он сразу после объявления решения судей.

Кстати, Сухроб Рахимбеков уверяет, что всегда ощущает поддержку своей семьи. Может, именно это и помогло ему одержать столь важную победу. А с Тулой его теперь роднит не только закончившийся поединок, но и то, что смешанные поединки он полюбил, наблюдая за боями Федора Емельяненко.

Кто бы мог подумать, что первый бой на долгое время останется одним из самых продолжительных на шоу. После него туляк Санжарбек Алиев из клуба «Хулиган» досрочно выиграл удушающим приемом у киргизского бойца Расула Тезекбаева, а Тигран Оганесян из Щекина через две минуты после сигнала рефери о начале боя послал в нокаут Алексея Семенова из клуба «Александр Невский». А затем и калужанин Илья Варварский отправил в нокаут бойца из Воронежа Александра Кирьянова.

Случился и первый инцидент, связанный с судейством. Представители чемпиона Киргизстана по ММА Ажибая Акилбекова бурно протестовали после того, как был остановлен бой с рязанцем Артемом Груздовым. По их мнению, соперник явно нарушал правила.

Сам Артем в интервью для Myslo.ru подчеркнул, что считает эти претензии необоснованными:

– В тот момент, когда я нанес удар противнику ногой по голове, он стоял на двух ногах, и руки у него не касались пола. То есть не было трех точек опоры, как это указано в правилах. На видео четко видно, что соперник стоит на двух ногах!

Михаил Илюхин: «Я и сейчас в хорошей форме»

Среди почетных гостей шоу был легендарный тульский боец смешанных единоборств Михаил Илюхин, который поделился своими впечатлениями от увиденного.

– Михаил, лет двадцать назад вы были участником аналогичного турнира, проводившегося на арене цирка, но по боям рингс. Помните свои ощущения в тот день?

– Конечно, все пролетело как один день. Помню, было определенное волнение – все же предстояло выступать дома. Тем более, тогда это тоже было впервые. Перед своими зрителями всегда сложнее выходить на ринг. Чувствуется ответственность. Но для меня это был уже не первый серьезный бой. Все-таки был опыт выступления в Японии. Так что я был относительно спокоен.

– В то время в Туле был сильный состав спортсменов смешанных единоборств. Выступал за нас и Федор Емельяненко. С кем-то продолжаете общение?

– Чаще созваниваемся, и не только с Емельяненко. Хотя я восемь лет тренирую сборную России по боевому самбо, так что иногда видимся с кем-то на соревнованиях. Конечно, многих уже разбросало по разным городам. У каждого своя дорога. Все уже взрослые люди, у всех свои семьи, дети.

– Как вам впечатления от того турнира, который вы сейчас наблюдаете?

– Мне, как профессионалу, видно, что ребята довольно подготовленные, неплохи. Все волнуются, хотят выиграть. Не у всех получается. Но это жизнь. Соревнования замечательные, с хорошей аурой. Мне приятно здесь находиться.

– Многие поединки заканчиваются нокаутами. А вы в своей карьере часто завершали бои подобным образом?

– Я все-таки больше самбист, поэтому чаще выигрывал болевыми, удушающими приемами.

– И скажите несколько слов о себе. Чем занимаетесь? Видно, что вы и сейчас находитесь в неплохой спортивной форме.

– Тренирую детей, взрослых в своем спортивном клубе. Действительно, нахожусь в хорошей спортивной форме, потому что первый пример своим подопечным должен давать тренер. Думаю, если бы выступал на ринге, плохо не выступил бы.

Реванш состоялся

Участники боев по-прежнему продолжали баловать зрителей техническими нокаутами. За 2 минуты 10 секунд завершил бой представитель «Хулиган Тим» Антон Прусаков, выиграв у мордовского спортсмена, чемпиона мира по борьбе на поясах и призера чемпионатов России по дзюдо Фарруха Бабажанова.

Антон, можно сказать, типичный туляк: закончил вуз по специальности стрелково-пушечное вооружение, настоящий оружейник. Немалых успехов добился и в единоборствах. Он – двукратный чемпион России и член сборной по панкратиону. Опыт одного из самых древних на планете боевых искусств помог ему стремительно победить весьма искушенного соперника. Все завершилось после стремительной атаки Антона, которую пропустил опытный мордовский боец.

Всего 51 секунда понадобилась Руслану Жемухову из питерского клуба «Питер Сечь», чтобы поймать на удушающий прием Алманбета Жанибекова из Киргизстана.

Эмоциональным вышел бой москвича Кирилла Крюкова и Владимира Осипова из Санкт-Петербурга. Поддержать Кирилла приехала внушительная группа поддержки в восемьдесят человек. И они заряжали в зале не хуже футбольных фанатов. Собственно, и сам Кирилл Крюков признается, что болеет за футбольный клуб «Локомотив». И уж конечно в год, когда его любимая команда на всех парах мчится к званию чемпиона России, он не мог проиграть. Стоит отметить и дружелюбную обстановку после поединка. Оба участника боя отдавали должное сопернику и призывали зал поддержать его аплодисментами.

Минуты и 26 секунд оказалось достаточно, чтобы тяжеловесы Николай Савилов и Константин Скрели – чемпион Донецкой области по боевому самбо и рукопашному бою, выявили победителя. Уверенную победу одержал Николай Савилов, и не скрывал своих победных эмоций.

Быстро завершился поединок между чемпионом Коми Андреем Селедцовым и Дмитрием Красниковым. Стремительная атака Селедцова привела к тому, что тренеры его соперника выбросили на ринг полотенце, призывая окончить бой.

И вот, наконец, два главных поединка вечера. В первом из них сошлись супертяжеловесы Евгений Болдырев и туляк Денис Полехин. Этот бой анонсировался как реванш, который Денис хотел взять за поражение 2013 года на турнире в Харькове. Стоит ли удивляться, что после победы техническим нокаутом он настолько бурно радовался, что даже забрался на край железной сетки, ограждающей октагон, призывать разделить его эмоции тульских зрителей.

Для Myslo.ru Денис Полехин подтвердил, что настраивался не просто на бой, а именно на реванш.

– Я не сторонник реваншей, но в этот раз было именно так. Для меня была важна победа. Тогда, в Харькове, получился спорный бой, и судьи определили победу соперника по очкам. Мне хотелось доказать, что я лучше. Хотя дома драться тяжелее, хотелось порадовать родную публику хорошим зрелищем. В зале присутствовали моя жена, родители, первый тренер. Не мог никого подвести. Тренер настраивал на то, чтобы я держал близкую дистанцию, потому что Евгений выше меня, соответственно у него длиннее конечности, и на расстоянии ему драться легче. Тем более, вы сами понимаете, в тяжелом весе всегда большие ставки, все может решить один удар. Евгений – совсем непростой соперник. Он хорошо попал по мне несколько раз. Просто сегодня я был лучше.

В титульном бою сошлись темнокожий боец из Франции Дадгджи Ясцин, девиз которого «бей первым, иначе ты жертва», и Алексей «Атаман» Махно, для которого этот поединок имел особое значение. Сбылась давняя мечта – он хотел провести профессиональный бой на родине. Конечно, и он сам, и переполненная аудитория цирка ждали от Алексея Махно только победы.

Что ж, мечты сбываются. Несмотря на стартовый натиск Ясцина, который привык бить первым, Алексей проявил выдержку и провел ту самую решительную атаку, которая позволила завершить поединок раньше отведенного времени. Отдельное интервью с Алексеем Махно – читайте на сайте Myslo.ru.

Ну а завершилось все действительно празднично и дружелюбно. Все, кто хотели, сделали селфи с участниками боев. Особенной популярностью пользовались участники титульного боя – Алексей Махно и французский боец Дадгджи Ясцином. А еще все участники шоу обещали вернуться. Так что победные бои в Туле еще будут.