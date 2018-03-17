Алексей Махно: «Я не мог проиграть в родной Туле»

Фото Дмитрия Дзюбина

Досье

Алексей Махно

Родился 16 мая 1990 в Туле.

Российский спортсмен, профессиональный боец ММА. Команды: Industrials Team и Спортивный Клуб «Хулиган», лига - М-1.

Рост: 177 см

Двукратный победитель чемпионата Тульской области по боксу, Серебряный призер кубка мира по кикбоксингу, бронзовый призер всероссийского турнира по боксу, вице-чемпион Москвы по панкратиону

МС по кикбоксингу, КМС по боксу, МС по комплексному единоборству

Первый бой по правилам ММА провел 27 апреля 2012 г., завершив его удушающим приемом в экстра-раунде. Соперник – Владимир Бялобжицкий.

Отдает дань казачеству, чтит предков, которые были великими воинами.

– Алексей, после победы в титульном бое вы сказали, что для вас очень важно было одержать победу именно в Туле. Это действительно так?

– Вы даже не можете представить, насколько это для меня важно. С первого дня моей профессиональной карьеры, как только я почувствовал эмоции от участия в подобных боях, и решил, что хочу их испытать именно в Туле. Очень надеюсь, что это был первый, но не последний турнир в моем родном городе. Надеюсь, что буду появляться здесь чаще и радовать публику. Я очень рад выступать перед людьми в самых разных городах. Собственно моя работа с этим и связана – радовать публику своими боями. Но Тула имеет определяющее значение. Это для меня максимально важно и дорого.

– В таком случае припомните, где и когда вы делали здесь первые шаги.

– Мой бойцовский путь начался в Туле в секции бокса. Это был центр «Патриот», который располагался в Центральном парке. Занимался под руководством заслуженного тренера Юрия Алексеевича Комарова, и Михаила Шевяхова. Прекрасная тульская публика их, конечно, знает; я в этом уверен. Параллельно я занимался кикбоксингом у Сергея Васильевича Андросюка. Каждому из этих тренеров я безмерно благодарен, ведь именно под их руководством начался мой спортивный путь. Я рад, что такие люди есть в Туле, и, значит, молодежи есть чем заняться.

– В какой момент вы решили, что хотите заниматься не просто спортом, а профессиональными боями?

– Все произошло очень спонтанно. Я уехал учиться в Москву, и перестал активно заниматься спортом. Просто ходил для себя тренироваться. И вдруг меня заманили в зал смешанных единоборств. Увидел все это, я решил, что хочу связать с такими боями жизнь. Это мое. Позвонил отцу, попросил его перевести меня на другой факультет, где я смог бы совмещать учебу и спорт. После чего все свободное время посвятил тренировкам. Занимался по два-три раза в день. Это и сейчас так. Я приезжаю в зал к десяти утра, а уезжаю поздно вечером. Работаю в зале, ем в зале, иногда могу отдыхать в машине на парковке, чтобы выспаться между тренировками. Там всегда есть подушка и одеяло. И я очень рад, что так получилось. Я даже не говорю, что это моя работа. От всего происходящего получаю колоссальное удовольствие.

– Учитывая, что все произошло, по вашим словам, спонтанно, вы верите в судьбу?

– Да, я верю в судьбу. Я знаю, что никакие травмы, поражения, ведь рано или поздно это бывает со всеми, не остановят меня. Я всегда буду идти вперед. Меня могут упрекнуть в чем угодно – где-то я был недостаточно готов, что-то упустил в технике, но никто никогда не упрекнет, что я выбрал себе слабого соперника и не шел до конца.

– Ваш соперник на боях в Туле тоже, кстати, поначалу произвел сильное впечатление. Казалось, этот поединок будет очень непростым.

– Соперник действительно был крепкий, физически развит, очень плотно бьет. Но я пропускал удары и сильнее. Тем более я дрался не один в клетке, со мной вместе был каждый из тех зрителей, что пришли в зал. Поэтому я просто не мог проиграть. Если бы пришлось, я бы дрался лежа.

– То есть победа на самом деле была непростая?

– Каждая победа тяжелая. Ведь перед каждым боем проходит минимум двухмесячный тренировочный лагерь. К тому же я дрался после достаточно серьезной травмы, да еще не в своей весовой категории. Обычно я выступаю в весе до 70 килограммов, а тут была категория до 77. А ребята в этом весе бьют очень плотно. Но, еще раз повторюсь, это Тула. Если бы мне надо было выступить в категории 93 килограмма или абсолютной, я бы дрался в этом весе и выложился бы по полной для победы