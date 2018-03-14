В Туле прошел турнир по смешанным единоборствам

В Тульском суворовском военном училище второй раз прошел турнир по смешанным единоборствам ОСЕ «Русский щит».

На соревнования приехали 40 спортсменов из Московской, Калужской, Липецкой и Тульской областей. Наш регион представляли бойцы из Щёкино, Советска, Тулы, Липок, Ефремова, Киреевска, а также воспитанники ТулСВУ.

Соревнования проходили в два этапа. В первом приняли участие юные спортсмены-суворовцы, которые показали свое мастерство в смешанных единоборствах. Ребята достойно выступили и показали отличные результаты.

Поединки по смешанным единоборствам среди спортсменов 18 лет и старше прошли в формате одного боя. Пары спортсменов составлялись в соответствии с уровнем подготовки.

Победителями из Тульской области стали Константин Аносов, Сергей Шмелёв, Игорь Мартыновский и Алексей Марковин. Кроме того, Игорь и Алексей, а также Андрей Дорофеев получили специальные призы от организаторов соревнований — «За волю к победе».

Тренируют наших спортсменов Геннадий Иванов, Григорий Суворинов, Юрий Ефремов, Павел Турбин, Илья Герасименко.

Почетными гостями соревнований стали начальник Суворовского училища полковник ВДВ Дмитрий Валерьевич Саксеев, представитель сенатора Игоря Панченко, председатель Федерации смешанных единоборств «ОСЕ» в Тульской области Алексей Владимирович Никитин, командир ОСН «Витязь» полковник спецназа, кавалер ордена Мужества, член президиума «Офицеры России» Николай Витальевич Соловьев, начальник физической подготовки Суворовского училища Андрей Петрович Смыслов, чемпион мира и Европы по самбо и дзюдо Роман Ломиворотов, чемпион мира по самбо и один из первых чемпионов мира по смешанным единоборствам Михаил Илюхин, руководитель клуба смешанных единоборств «Род"(Москва) Иван Иванов, ветеран спецназа ВДВ, сотрудник ССО России Алексей Снетков и др.

Организацией и проведением соревнований занимались Тульская федерация по развитию смешанных единоборств «ОСЕ», руководство Суворовского училища и судейский корпус, который возглавил главный судья соревнований Илья Герасименко.