Футболист «Арсенала» Артём Дзюба вошел в десятку топ-бомбардиров в истории чемпионата России

Фото пресс-службы "Арсенала".

Наш нападающий забил 88-й мяч в РФПЛ.

Игрок тульского «Арсенала» Артём Дзюба вошел в десятку топ-бомбардиров в истории чемпионата России. Об этом пишет портал «Чемпионат». Наш нападающий забил 88-й мяч в РФПЛ и оказался на 10 месте в списке.

Первое место: Олег Веретенников — бывший игрок волгоградского «Ротора», 143 гола.

Второе место: Александр Кержаков — лучший бомбардир в истории российского футбола (по общему количеству мячей во всех турнирах — 233), в истории «Зенита» и сборной России, 139 голов.

Третье место: Дмитрий Кириченко — экс-игрок «Ростова», «Москвы», «Сатурна», 130 голов.

Четвертое место: Дмитрий Лоськов — бывший футболист «Локомотива», 120 голов.

Пятое место: Роман Павлюченко — играл за «Спартак», «Локомотив», «Арарат», 104 гола.

Шестое место: Сергей Семак — за ЦСКА забил 68 голов в 282 матчах, общая статистика в РФПЛ — 102 гола.

Седьмое и восьмое места: Игорь Семшов, Андрей Тихонов. Во времена «Торпедо» в Премьер-лиге Семшов был лидером и капитаном, в этой команде он забил 54 гола. Андрей Тихонов сменил немало клубов. За родной «Спартак» футболист забил 68 мячей. Оба игрока забили в РФПЛ 98 голов.

Девятое место: Егор Титов — экс-игрок «Спартака». Забил 88 голов, однако на позиции форварда футболист не играл.