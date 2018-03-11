12 марта в Туле по нескольким адресам отключат электроэнергию

12 марта в Туле специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Бабякина, 2−22 (чётн.), 1, 3, 5, 7;

ул. Кутузова, 133−175 (нечётн.);

ул. Стахановская, 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.);

ул. Коксовая, 1, 2, 15−29 (нечётн.), 18−34 (чётн.);

ул. Газовая, 1−15 (нечётн.), 2−14 (чётн.);

ул. Подъёмная, 1−16;

ул. Волкова, 21−39 (нечётн.), 16−26 (чётн.), 30;

ул. Севастопольская, 1−15 (нечётн.), 2−26 (чётн.);

ул. Новопарковая, 2−20 (чётн.);

ул. Бункерная, 25−65 (нечётн.), 71, 34−78 (чётн.);

ул. Прудная, 1−21;

Епифанское шоссе, 17;

пр. Большой, 6−30 (чётн.), 3−27-а (нечётн.)

ул. Октябрьская, 155, 162

ул. Баженова, 5, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 30;

ул. Батищева, 20, 20-а, 20-б;

пер. Л. Чайкиной, 6−10 (чётн.), 3, 5, 8-а;

ул. Л. Чайкиной, 2−14 (чётн.), 5−17-а (нечётн.);

ул. Дементьева, 39, 40, 41, 50, 52, 54;

ул. М. Смирнова, 42−81;

п. Трудовой: ул. Володарского, 2−22 (чётн.), 1−3 (нечётн.), 6-а; ул. Мичурина, 1−17 (нечётн.), 2, 7-а; ул. Октябрьская, 1, 2, 7; ул. Чапаева, 1−7 (нечётн.), 2−12 (чётн.).