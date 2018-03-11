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12 марта в Туле по нескольким адресам отключат электроэнергию

12 марта в Туле по нескольким адресам отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

12 марта в Туле специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Бабякина, 2−22 (чётн.), 1, 3, 5, 7;
  • ул. Кутузова, 133−175 (нечётн.);
  • ул. Стахановская, 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.);
  • ул. Коксовая, 1, 2, 15−29 (нечётн.), 18−34 (чётн.);
  • ул. Газовая, 1−15 (нечётн.), 2−14 (чётн.);
  • ул. Подъёмная, 1−16;
  • ул. Волкова, 21−39 (нечётн.), 16−26 (чётн.), 30;
  • ул. Севастопольская, 1−15 (нечётн.), 2−26 (чётн.);
  • ул. Новопарковая, 2−20 (чётн.);
  • ул. Бункерная, 25−65 (нечётн.), 71, 34−78 (чётн.);
  • ул. Прудная, 1−21;
  • Епифанское шоссе, 17;
  • пр. Большой, 6−30 (чётн.), 3−27-а (нечётн.)
  • ул. Октябрьская, 155, 162
  • ул. Баженова, 5, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 30;
  • ул. Батищева, 20, 20-а, 20-б;
  • пер. Л. Чайкиной, 6−10 (чётн.), 3, 5, 8-а;
  • ул. Л. Чайкиной, 2−14 (чётн.), 5−17-а (нечётн.);
  • ул. Дементьева, 39, 40, 41, 50, 52, 54;
  • ул. М. Смирнова, 42−81;
  • п. Трудовой: ул. Володарского, 2−22 (чётн.), 1−3 (нечётн.), 6-а; ул. Мичурина, 1−17 (нечётн.), 2, 7-а; ул. Октябрьская, 1, 2, 7; ул. Чапаева, 1−7 (нечётн.), 2−12 (чётн.).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:26 +1
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