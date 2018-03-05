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Пять спортсменов Федерации каратэ WKC Тульской области стали кандидатами в мастера спорта

Пять спортсменов Федерации каратэ WKC Тульской области стали кандидатами в мастера спорта

Поздравляем ребят!

Спортсмены Федерации каратэ WKC Тульской области удачно стартовали на первых соревнованиях в 20118 году. Сразу пять каратистов стали кандидатами в мастера спорта.

Елизавета Никитина, Максим Шевченко, Максим Демичев, Роман Савонов и Андрей Суходолов выполнили норматив КМС на прошедших Всероссийских турнирах в Липецке и Одинцово.

В Одинцово наши спортсмены выступали в двух категориях. Ребята завоевали пять золотых и четыре серебряных медалей. Как и в прошедшем сезоне, в разделе «командное ката» тульским каратистам не было равных.

Также спортсмены в возрасте от 8 до 13 лет выступили на чемпионате России по каратэ WKC в Чебоксарах. Соревнования собрали более 1900 каратистов со всей страны.

В невероятной борьбе серебряную медаль удалось завоевать 11-летнему Дмитрию Желтову. На татами Дима провел более двух часов и уверенно победил в четырех поединках. В финале победу решением судей одержал представитель Чувашской Республики.

Практически все наши спортсмены пробились в полуфиналы и финалы в своих категориях, что говорит о высоком уровне подготовки команды.

Руководитель клуба Вугар Ахмедов был отмечен как один из лучших судей чемпионата.

- Мы на татами находимся намного больше времени, чем дома, — сказала главный тренер команды Галина Ким.

И это действительно так. Ребята уже успели побывать на таких турнирах: Кубок Смоленской области, Всероссийские соревнования в Липецке и Одинцово, чемпионат России в Чувашии, открытый кубок города Рязани, чемпионат области в Киреевске.

Желаем успеха и удачного продолжения соревновательного сезона!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:47 +4
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