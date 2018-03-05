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Проспект Ленина замер в пробке из-за нескольких ДТП
Фото Алексея Пирязева

Проспект Ленина замер в пробке из-за нескольких ДТП

Движение в сторону улицы Советской серьёзно затруднено.

На центральном проспекте Тулы – сразу несколько аварий. В районе пересечения с улицей Волнянского столкнулись две машины, занят левый ряд в сторону площади Ленина.

Через несколько десятков метров – ещё одно столкновение в левом и частично среднем ряду. И третье ДТП – на перекрёстке улицы Мира и проспекта Ленина, в сторону Зеленстроя.

Информации о пострадавших нет, но движение серьёзно затруднено – пробка начинается от дома № 112 по проспекту Ленина и тянется практически до остановки «ул. Мира».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:23 +8
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