Проспект Ленина замер в пробке из-за нескольких ДТП

Фото Алексея Пирязева

На центральном проспекте Тулы – сразу несколько аварий. В районе пересечения с улицей Волнянского столкнулись две машины, занят левый ряд в сторону площади Ленина.

Через несколько десятков метров – ещё одно столкновение в левом и частично среднем ряду. И третье ДТП – на перекрёстке улицы Мира и проспекта Ленина, в сторону Зеленстроя.

Информации о пострадавших нет, но движение серьёзно затруднено – пробка начинается от дома № 112 по проспекту Ленина и тянется практически до остановки «ул. Мира».