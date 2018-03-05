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Жители пос. Менделеевский остались без газа
Причиной перебоев с подачей голубого топлива стала неисправность задвижки в газовом колодце.
5 марта жители пос. Менделеевский сообщили в Единую диспетчерскую службу о нарушении газоснабжения. На место прибыли сотрудники «Косогорскмежрайгаз».
Как поясняют в администрации Тулы, причиной перебоев с подачей топлива стала неисправная задвижка в газовом колодце.
Сейчас на месте работают специалисты. О времени окончания работ пока не сообщается.
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