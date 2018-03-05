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Жители пос. Менделеевский остались без газа
Фото amic.ru

Жители пос. Менделеевский остались без газа

Причиной перебоев с подачей голубого топлива стала неисправность задвижки в газовом колодце.

5 марта жители пос. Менделеевский сообщили в Единую диспетчерскую службу о нарушении газоснабжения. На место прибыли сотрудники «Косогорскмежрайгаз».

Как поясняют в администрации Тулы, причиной перебоев с подачей топлива стала неисправная задвижка в газовом колодце.

Сейчас на месте работают специалисты. О времени окончания работ пока не сообщается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:45 +4
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Место
Поселок МенделеевскийТула

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