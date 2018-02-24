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Тульский спортсмен представит Россию на международном турнире

Тульский спортсмен представит Россию на международном турнире

Туляк Ровшан Ягубзаде проведет бой в рамках Всемирной серии бокса (WSB).

Российская команда Patriot Boxing Team сегодня начнёт выступление во Всемирной серии бокса (WSB). В весовой категории до 91 килограмма нашу страну представит туляк Ровшан Ягубзаде.

Первая встреча в рамках группового турнира - выездная. Она пройдёт в казахстанском Щучинске. Россиянам предстоит сразится с чемпионами прошлого сезона - командой Astana Arlans Kazakhstan.

Соперник Ровшана Ягубзаде - Нурбол Алтаев.

сегодня, в 16:08 +3
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