Тульский спортсмен представит Россию на международном турнире

Российская команда Patriot Boxing Team сегодня начнёт выступление во Всемирной серии бокса (WSB). В весовой категории до 91 килограмма нашу страну представит туляк Ровшан Ягубзаде.

Первая встреча в рамках группового турнира - выездная. Она пройдёт в казахстанском Щучинске. Россиянам предстоит сразится с чемпионами прошлого сезона - командой Astana Arlans Kazakhstan.

Соперник Ровшана Ягубзаде - Нурбол Алтаев.