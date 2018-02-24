В Туле ограничат движение из-за антитеррористических учений

«В связи с проведением в муниципальном образовании город Тула антитеррористических командно-штабных учений «Метель-2018» по организации и проведению мероприятий по пресечению террористического акта и минимизации его последствий на объектах массового пребывания людей, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от Об октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Тула администрация города Тулы постановляет:

Запретить остановку и стоянку, ограничить движение всех видов транспортных средств 28.02.2018 с 07:00 до 15:00 по ул. Герцена на участке от дома 28 до ул. Пузакова. Управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы: а) организовать проведение работ по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает эвакуатор» в период проведения мероприятий на участках улично-дорожной сети города в соответствии с пунктом 1 постановления; б) совместно с МКП «Тулпорэлектротранс» организовать 27.02.2018 и 28.02.2018 выделение 30 автобусов для транспортировки эвакуированных людей из зоны чрезвычайной ситуации. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Тульской области оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения, предусмотреть задержание транспортных средств в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях в период проведения мероприятий на участках улично-дорожной сети города в соответствии с пунктом 1 постановления», - говорится в тексте постановления.