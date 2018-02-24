новости
новости
Регистрация
В Туле ограничат движение из-за антитеррористических учений

В Туле ограничат движение из-за антитеррористических учений

В администрации Тулы подписано постановление об организации движения транспорта 27 и 28 февраля.

«В связи с проведением в муниципальном образовании город Тула антитеррористических командно-штабных учений «Метель-2018» по организации и проведению мероприятий по пресечению террористического акта и минимизации его последствий на объектах массового пребывания людей, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от Об октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Тула администрация города Тулы постановляет:

  1. Запретить остановку и стоянку, ограничить движение всех видов транспортных средств 28.02.2018 с 07:00 до 15:00 по ул. Герцена на участке от дома 28 до ул. Пузакова.
  2. Управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы: а) организовать проведение работ по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает эвакуатор» в период проведения мероприятий на участках улично-дорожной сети города в соответствии с пунктом 1 постановления; б) совместно с МКП «Тулпорэлектротранс» организовать 27.02.2018 и 28.02.2018 выделение 30 автобусов для транспортировки эвакуированных людей из зоны чрезвычайной ситуации.
  3. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Тульской области оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения, предусмотреть задержание транспортных средств в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях в период проведения мероприятий на участках улично-дорожной сети города в соответствии с пунктом 1 постановления», - говорится в тексте постановления.
сегодня, в 17:23 +1
Другие статьи по темам
Событие
Ограничение движения
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдут соревнования по постройке иглу
В Туле пройдут соревнования по постройке иглу
Тульский спортсмен представит Россию на международном турнире
Тульский спортсмен представит Россию на международном турнире
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.