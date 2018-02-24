В Ясной Поляне прошёл «Тульский лыжный марафон»

Круг лыжной трассы прошел по местам, описанным в произведениях и дневниках Толстого. Это и Юшкин верх, который нетрудно узнать в «Анне Карениной», и еловые посадки, где так любил гулять Лев Николаевич, и знаменитый колодец, откуда он нередко привозил воду для своих близких. Также по ходу дистанции - дом, в котором писатель прожил более полувека.

Участникам марафона было предложено на выбор три дистанции: 10, 30 и 50 километров.

Забег стартовал в 11.00 от гостиницы «Ясная Поляна». Перед началом лыжной гонки каждый из участников марафона получит стартовый номер-майку с логотипом мероприятия, а в финале забега — медаль финишера. Абсолютные победители на каждой из дистанций получили наградные кубки.