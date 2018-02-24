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В Ясной Поляне прошёл «Тульский лыжный марафон»

В Ясной Поляне прошёл «Тульский лыжный марафон»

Это первое событие из серии «Тульский марафон», которое прошло на территории музея-усадьбы.

Круг лыжной трассы прошел по местам, описанным в  произведениях и  дневниках Толстого. Это и Юшкин верх, который нетрудно узнать в «Анне Карениной», и еловые посадки, где так любил гулять Лев Николаевич, и  знаменитый колодец, откуда он нередко привозил воду для своих близких. Также по ходу дистанции - дом, в котором писатель прожил более полувека.

Участникам марафона было предложено на выбор три дистанции: 10, 30 и  50 километров.

Забег стартовал в 11.00 от гостиницы «Ясная Поляна». Перед началом лыжной гонки каждый из участников марафона получит стартовый номер-майку с логотипом мероприятия, а в финале забега  — медаль финишера. Абсолютные победители на каждой из дистанций получили наградные кубки.

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