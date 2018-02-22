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Пьяная тулячка выпала из окна пятого этажа

Пьяная тулячка выпала из окна пятого этажа

Спустя некоторое время женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Как стало известно Myslo, 20 февраля в Туле на улице Баженова, 14 (напротив мужского монастыря) 34-летняя женщина выпала из окна пятого этажа. Спустя некоторое время тулячка скончалась в больнице от полученных травм.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области подтвердили этот факт. Известно, что женщина перед падением распивала спиртные напитки с мужем. Между супругами произошла ссора.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

сегодня, в 16:19 +2
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