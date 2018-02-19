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На заключительном сборе в Турции «Арсенал» сыграет четыре матча
Фото пресс-службы «Арсенала».

На заключительном сборе в Турции «Арсенал» сыграет четыре матча

Соперниками туляков станут «Динамо Вранье», «Кайрат», «Окжетпес» и БАТЭ.

18 февраля в Турции стартовал заключительный учебно-тренировочный сбор «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

В распоряжении Миодрага Божовича 26 футболистов. Это вратари Михаил Левашов, Игорь Обухов, Алексей Березин и Виталий Ушаков, защитники Анри Хагуш, Кирилл Комбаров, Гиа Григалава, Александр Денисов, Стоппила Сунзу, Максим Беляев, Иван Новосельцев и Виктор Альварес, полузащитники Сергей Ткачев, Кантемир Берхамов, Игорь Горбатенко, Данила Буранов, Александру Боурчану, Горан Чаушич, Михаил Александров и Ярослав Ивакин, нападающие Игорь Шевченко, Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Гурам Аджоев, Эванс Кангва и Федерико Расич.

Вместе с командой в Турцию прилетел румынский полузащитник Александру Боручану. Напомним, в заключительном матче года в Екатеринбурге Алекс получил перелом малой берцовой кости. На последнем сборе Боурчану будет тренироваться и готовиться по индивидуальной программе.

В рамках третьего сбора «Арсенал» проведет четыре контрольные игры.

20 февраля оружейники сыграют с представителем первой сербской лиги клубом «Динамо Вранье», это встреча начнется в 11 часов. На вечер запланирован еще один спарринг, соперником станет казахстанский «Кайрат». Начало в 17.00.

В заключительный день сборов, 27 февраля, команда Божовича проведет еще две встречи. Днем канониры сыграют с «Окжетпесом», а вечером — с многократным чемпионом Белоруссии борисовским БАТЭ.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:40 +2
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