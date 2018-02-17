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По заснеженным тульским трассам прокатились «Улетные гонки»
Фото Дмитрия Дзюбина и из группы ВКонтакте vk.com/tula_ns.

По заснеженным тульским трассам прокатились «Улетные гонки»

Смотрите фоторепортаж от Myslo.

17 февраля в Мясново состоялись соревнования «Тульские улетные гонки». Участников ожидала кольцевая зимняя автомобильная гонка.

Также в этот день впервые в Туле прошли официальные соревнования DRIFT NS. Квалифицированные судьи выявляли пилотов, умеющих наиболее зрелищно и красиво двигаться боком (в заносе) по трассе заданной конфигурации.

Победители:

  1. Владимир Власов, ВАЗ-2106, 92 балла
  2. Игорь Гущин, Toyota, 88 баллов
  3. Егор Умеренков, BMW, 87 баллов.
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Тульские улетные гонки 2018, Фото: 1
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Тульские улетные гонки 2018, Фото: 9
Тульские улетные гонки 2018, Фото: 10
Тульские улетные гонки 2018, Фото: 11
Тульские улетные гонки 2018, Фото: 12
Тульские улетные гонки 2018, Фото: 13
Тульские улетные гонки 2018, Фото: 14
Тульские улетные гонки 2018, Фото: 15
Тульские улетные гонки 2018, Фото: 16
Тульские улетные гонки 2018, Фото: 17
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Тульские улетные гонки 2018, Фото: 30
Тульские улетные гонки 2018, Фото: 31
Тульские улетные гонки 2018, Фото: 32
Тульские улетные гонки 2018, Фото: 33
Тульские улетные гонки 2018, Фото: 34
Тульские улетные гонки 2018, Фото: 35
Тульские улетные гонки 2018, Фото: 36
Тульские улетные гонки 2018, Фото: 37
Тульские улетные гонки 2018, Фото: 38
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:22 +3
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