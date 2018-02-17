Фото Дмитрия Дзюбина и из группы ВКонтакте vk.com/tula_ns.
По заснеженным тульским трассам прокатились «Улетные гонки»
Смотрите фоторепортаж от Myslo.
17 февраля в Мясново состоялись соревнования «Тульские улетные гонки». Участников ожидала кольцевая зимняя автомобильная гонка.
Также в этот день впервые в Туле прошли официальные соревнования DRIFT NS. Квалифицированные судьи выявляли пилотов, умеющих наиболее зрелищно и красиво двигаться боком (в заносе) по трассе заданной конфигурации.
Победители:
- Владимир Власов, ВАЗ-2106, 92 балла
- Игорь Гущин, Toyota, 88 баллов
- Егор Умеренков, BMW, 87 баллов.
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