По заснеженным тульским трассам прокатились «Улетные гонки»

Фото Дмитрия Дзюбина и из группы ВКонтакте vk.com/tula_ns.

17 февраля в Мясново состоялись соревнования «Тульские улетные гонки». Участников ожидала кольцевая зимняя автомобильная гонка.

Также в этот день впервые в Туле прошли официальные соревнования DRIFT NS. Квалифицированные судьи выявляли пилотов, умеющих наиболее зрелищно и красиво двигаться боком (в заносе) по трассе заданной конфигурации.

Победители: