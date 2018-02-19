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Стас Михайлов в Туле: «Я убежден, что нельзя оставаться в стороне от выборов главы государства»

Стас Михайлов в Туле: «Я убежден, что нельзя оставаться в стороне от выборов главы государства»

Певец — доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина.

Певец Стас Михайлов — доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина — в Штабе общественной поддержки кандидата встретился с волонтерами штаба, активом и сторонниками партии «Единая Россия». Участники встречи задавали много вопросов, связанных с предстоящими выборами. В частности, в чем известный певец видит роль доверенного лица кандидата в Президенты.

– Я публичный человек, много езжу, много встречаюсь с людьми и свою роль как доверенного лица вижу в том, чтобы донести до жителей нашей страны мысль о необходимости прийти на избирательные участки и проголосовать.

Я не в первый раз стал доверенным лицом Владимира Путина. Это не случайность. Я разделяю очень многие взгляды кандидата, мне близки многие его убеждения, которые были высказаны при личных встречах. И я глубоко убежден, что сегодня нельзя оставаться в стороне от выборов главы государства. Для рядового гражданина это не политический вопрос — это вопрос его будущего, будущего его детей. И разговоры о том, что всё предрешено и идти на выборы не имеет смысла, — это разговоры людей с безответственной позицией, — ответил Стас Михайлов.

сегодня, в 13:08
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