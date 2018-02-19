новости
новости
Регистрация
В Туле мужчина с электрошокером напал на жертву

В Туле мужчина с электрошокером напал на жертву

Также при этом преступник угрожал потерпевшему ножом.

В Туле на улице Санаторной в вечернее время на 36-летнего мужчину напал злоумышленник. По предварительным данным, угрожая ножом и применив электрошокер, преступник избил прохожего из-за внезапно возникшей неприязни. Затем злоумышленник открыто похитил у потерпевшего сумку, нанеся тому ущерб в размере 5000 рублей. 

– В кратчайшие сроки после поступления сообщения о нападении полицейские провели мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

25-летний неработающий ранее судимый мужчина был задержан. У него обнаружено и изъято похищенное, а также предполагаемые орудия преступления. В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:41 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
разбойное нападениеуголовное делоэлектрошокер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Таинственная находка: В Туле письмо шло до адресата 75 лет
Таинственная находка: В Туле письмо шло до адресата 75 лет
По заснеженным тульским трассам прокатились «Улетные гонки»
По заснеженным тульским трассам прокатились «Улетные гонки»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.