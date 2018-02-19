В Туле мужчина с электрошокером напал на жертву

Также при этом преступник угрожал потерпевшему ножом.

В Туле на улице Санаторной в вечернее время на 36-летнего мужчину напал злоумышленник. По предварительным данным, угрожая ножом и применив электрошокер, преступник избил прохожего из-за внезапно возникшей неприязни. Затем злоумышленник открыто похитил у потерпевшего сумку, нанеся тому ущерб в размере 5000 рублей.

– В кратчайшие сроки после поступления сообщения о нападении полицейские провели мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

25-летний неработающий ранее судимый мужчина был задержан. У него обнаружено и изъято похищенное, а также предполагаемые орудия преступления. В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».