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Тульский велогонщик Максим Пискунов одержал две победы на соревнованиях в Берлине
Фото: facebook.com/MARATHONTULATEAM.

Тульский велогонщик Максим Пискунов одержал две победы на соревнованиях в Берлине

Наш спортсмен успешно дебютировал на престижном турнире Six Day Cycling.

Велогонщик тульской команды Marathon-Tula Максим Пискунов дебютировал на престижных шестидневных гонках, приняв участие в одном из этапов серии соревнований Six Day Cycling в Берлине.

На этой гонке Максим выступал в мэдисоне вместе с гонщиком российской команды Gazprom-Rusvelo Евгением Шалуновым. Индивидуально, в дисциплине скрэтч, Пискунов дважды выигрывал по ходу одной из самых престижных шестидневных гонок в мировом велоспорте на треке. Об этом сообщает пресс-служба тульской команды.

В ближайшее время гонщики Marathon-Tula стартуют на чемпионате России в Санкт-Петербурге, где будут бороться за место в составе сборной страны на чемпионат мира, который пройдет в нидерландском Апелдорне с 28 февраля по 4 марта.

Уже известно, что в состав сборной вошел туляк Александр Дубченко.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:06 +5
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