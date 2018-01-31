Тульский велогонщик Максим Пискунов одержал две победы на соревнованиях в Берлине

Фото: facebook.com/MARATHONTULATEAM.

Велогонщик тульской команды Marathon-Tula Максим Пискунов дебютировал на престижных шестидневных гонках, приняв участие в одном из этапов серии соревнований Six Day Cycling в Берлине.

На этой гонке Максим выступал в мэдисоне вместе с гонщиком российской команды Gazprom-Rusvelo Евгением Шалуновым. Индивидуально, в дисциплине скрэтч, Пискунов дважды выигрывал по ходу одной из самых престижных шестидневных гонок в мировом велоспорте на треке. Об этом сообщает пресс-служба тульской команды.

В ближайшее время гонщики Marathon-Tula стартуют на чемпионате России в Санкт-Петербурге, где будут бороться за место в составе сборной страны на чемпионат мира, который пройдет в нидерландском Апелдорне с 28 февраля по 4 марта.

Уже известно, что в состав сборной вошел туляк Александр Дубченко.