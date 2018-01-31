Тульские школьники спонсируют съемки фильма сбором макулатуры

Деньги пойдут на съемки короткометражки, которую покажут в школах по всей стране. Съемки фильма обойдутся в 200 тонн макулатуры.

В феврале в образовательных учреждениях Тульской области стартует Всероссийский проект «Киноуроки в школах России». Суть проекта — создание детских короткометражных фильмов, которые станут частью воспитательной работы в рамках внеклассных занятий.

Киноуроки будут в доступной для школьников форме рассказывать о духовных и нравственных ценностях, приобщать к культуре страны, ее традициям, а также расширять знания учеников об особенностях и достопримечательностях каждого региона, принимающего участие в проекте.

Всего в России в рамках проекта будет снято 99 фильмов, один из них — в Тульской области. Съемки начнутся в середине 2018 года.

Одна из рассматриваемых тем, которая ляжет в основу фильма, снятого на тульской земле, может стать «Радость познания, открытий». Рассматриваются и другие варианты, окончательная тема станет известна чуть позже.

Сценарий фильма будут готовить авторы проекта (это АНО «Центр развития интеллектуальных и творческих способностей ИНТЕЛРОСТ», г. Санкт-Петербург) совместно с тульскими министерствами образования и культуры. Актеры, играющие главные роли, приедут в Тульскую область из Северной столицы, остальные роли сыграют жители региона.

Стать частью команды, создающей фильм, может любая школа региона. Для этого достаточно принять участие в сборе макулатуры в рамках благотворительной акции «Киноэкология». Это позволит получить необходимые средства, которые и будут потрачены на съемку фильма.

– Участие в «Киноэкологии» позволит школьникам попасть в большой общероссийский проект, — сказала директор департамента образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Все образовательные организации, принявшие участие в создании фильма, будут указаны в титрах.