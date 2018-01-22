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Туляк Александр Дубченко поедет на чемпионат мира по велоспорту в Голландию
Фото пресс-службы команды Marathon-Tula Cycling Team.

Туляк Александр Дубченко поедет на чемпионат мира по велоспорту в Голландию

Соревнования пройдут с 28 февраля по 4 марта.

Лидер спринтерской группы Marathon-Tula Александр Дубченко первым из нашей команды пробился в состав национальной сборной на чемпионат мира по велоспорту на треке-2018, который пройдет в голландском Апелдорне с 28 февраля по 4 марта.

На этапе Кубка мира в Минске Дубченко в составе сборной России остановился в шаге от пьедестала в командном спринте, где стартовал с Никитой Шуршиным и Александром Шараповым, а также выступил в кейрине, где выиграл утешительный финал и стал седьмым.

Этап Кубка мира в Минске был заключительным в нынешнем сезоне, по итогам которого гонщица команды Marathon-Tula Мария Аверина стала третьей в общем зачете турнира в дисциплине скретч.

Окончательный состав сборной России по велоспорту на треке на чемпионат мира в Апелдорне будет сформирован с учетом результатов чемпионата страны, который пройдет в Санкт-Петербурге в феврале.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:10 +2
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