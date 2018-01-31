Где тулякам бесплатно получить консультацию юриста

В приемной правительства Тульской области (Тула, пл. Ленина, 2, подъезд №10) Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» еженедельно по вторникам, средам и четвергам с 15.00 до 18.00 предоставляются бесплатные юридические консультации населению.

Предварительная запись по тел. 8 (4872) 30-62-75.

график на февраль 2018 г.