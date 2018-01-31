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Где тулякам бесплатно получить консультацию юриста

Где тулякам бесплатно получить консультацию юриста

Myslo публикует график бесплатных консультаций на февраль.

В приемной правительства Тульской области (Тула, пл. Ленина, 2, подъезд №10) Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» еженедельно по вторникам, средам и четвергам с 15.00 до 18.00 предоставляются бесплатные юридические консультации населению.

Предварительная запись по тел. 8 (4872) 30-62-75.

график на февраль 2018 г.

Дата

приёма

Наименование организации, предоставляющей консультацию

Часы

приема

1 февраля

Институт права и управления ТулГУ

15.00 – 18.00

6 февраля

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

7 февраля

Комитет Тульской области по делам загс

15.00 – 18.00

 

8 февраля

Тульский филиал Международного юридического института

15.00 – 18.00

 

13 февраля

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

14 февраля

 

Областная общественная организация «Тульское общество потребителей»

15.00 – 18.00

15 февраля

Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

15.00 – 18.00

 

20 февраля

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

21 февраля

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

15.00 – 18.00

22 февраля

Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации

15.00 – 18.00

27 февраля

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

28 февраля

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого

15.00 – 18.00

 

вчера, в 14:57 0
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