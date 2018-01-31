Где тулякам бесплатно получить консультацию юриста
Myslo публикует график бесплатных консультаций на февраль.
В приемной правительства Тульской области (Тула, пл. Ленина, 2, подъезд №10) Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» еженедельно по вторникам, средам и четвергам с 15.00 до 18.00 предоставляются бесплатные юридические консультации населению.
Предварительная запись по тел. 8 (4872) 30-62-75.
|
Дата
приёма
|
Наименование организации, предоставляющей консультацию
|
Часы
приема
|
1 февраля
|
Институт права и управления ТулГУ
|
15.00 – 18.00
|
6 февраля
|
Тульская областная адвокатская палата
|
15.00 – 18.00
|
7 февраля
|
Комитет Тульской области по делам загс
|
15.00 – 18.00
|
8 февраля
|
Тульский филиал Международного юридического института
|
15.00 – 18.00
|
13 февраля
|
Тульская областная адвокатская палата
|
15.00 – 18.00
|
14 февраля
|
Областная общественная организация «Тульское общество потребителей»
|
15.00 – 18.00
|
15 февраля
|
Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
|
15.00 – 18.00
|
20 февраля
|
Тульская областная адвокатская палата
|
15.00 – 18.00
|
21 февраля
|
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
|
15.00 – 18.00
|
22 февраля
|
Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации
|
15.00 – 18.00
|
27 февраля
|
Тульская областная адвокатская палата
|
15.00 – 18.00
|
28 февраля
|
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
|
15.00 – 18.00