Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле «бесправный» водитель устроил ДТП: пострадал ребенок
Все обстоятельства аварии выясняются.
30 января в 13.20 в Туле в п. Трудовой 21-летний молодой человек, управляя автомобилем ИЖ-2126, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген Поло».
Водитель ИЖа не имел права управления автомобилем.
В результате ДТП в городскую больницу с различными травмами обратилась восьмилетняя пассажирка «Фольксвагена». В момент ДТП девочка находилась на заднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.
В отношении водителя автомобиля ИЖ был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7
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