В Туле «бесправный» водитель устроил ДТП: пострадал ребенок

Фото УГИБДД по Тульской области.

30 января в 13.20 в Туле в п. Трудовой 21-летний молодой человек, управляя автомобилем ИЖ-2126, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген Поло».

Водитель ИЖа не имел права управления автомобилем.

В результате ДТП в городскую больницу с различными травмами обратилась восьмилетняя пассажирка «Фольксвагена». В момент ДТП девочка находилась на заднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.