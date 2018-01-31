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В Туле «бесправный» водитель устроил ДТП: пострадал ребенок
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле «бесправный» водитель устроил ДТП: пострадал ребенок

Все обстоятельства аварии выясняются.

30 января в 13.20 в Туле в п. Трудовой 21-летний молодой человек, управляя автомобилем ИЖ-2126, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген Поло».

Водитель ИЖа не имел права управления автомобилем.

В результате ДТП в городскую больницу с различными травмами обратилась восьмилетняя пассажирка «Фольксвагена». В момент ДТП девочка находилась на заднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

В отношении водителя автомобиля ИЖ был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:37 +2
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