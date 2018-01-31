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Гурам Аджоев о Дзюбе и Новосельцеве: «Глаза у Артёма и Ивана горят»
Фото Алексея Пирязева.

Гурам Аджоев о Дзюбе и Новосельцеве: «Глаза у Артёма и Ивана горят»

Президент ПФК «Арсенал» прокомментировал трансферные новости.

– Гурам Захарович, переход Дзюбы и Новосельцева – знаковое событие в истории «Арсенала»? 

– Вы правильно говорите: всё, что сегодня случилось, это историческое событие. Мы взяли больших футболистов, которые поиграли в топовых клубах. Пусть это временное приобретение, но с ним я хочу поздравить наших болельщиков. У ребят впереди девять игр, чтобы помочь своей новой команде, а также постараться попасть в состав сборной России. Жизнь покажет, что из этого получится, но глаза у Артема и Ивана горят. 

– Были ли проблемы при переговорах? 

– Хочу выразить благодарность президенту петербургского клуба Сергею Фурсенко. Как известно, права на футболистов принадлежат «Зениту». Он не стал чинить препятствий игрокам, у которых сохраняется шанс попасть на ЧМ-2018. Через «Зенит-2» в сборную не попасть, а через «Арсенал» это сделать можно. Тут важна игровая практика. 

Что касается переговоров, то огромная благодарность губернатору Тульской области. В очередной раз убеждаюсь, что Алексей Геннадьевич Дюмин в курсе всех дел. Спасибо ему за такое отношение к нашей команде. 

– «Арсенал» получил мощное усиление. 

– Конечно. За плечами у Новосельцева и Дзюбы выступление за национальную сборную. Желаю ребятам вернуться в сборную России благодаря практике в «Арсенале».

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:30 +2
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