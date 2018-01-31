Тульские улицы продолжают чистить от снега

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Если в вашем дворе не чистят дороги от снега, звоните в ЕДДС по телефонам 1391, 47-20-34.

31 января в уборке Тулы задействовано 106 единиц специализированной техники: КДМ, МТЗ, грейдеры, фронтальные погрузчики, самосвалы и т. д. Ручную уборку города осуществляют 168 человек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Специалисты АО «Спецавтохозяйство» подметают магистральные и второстепенные улицы, расчищают от снега, обрабатывают дороги и тротуары противогололедными материалами.

Работа ведется на улицах Октябрьской, Н. Руднева, Агеева, Тимирязева, Первомайской, Пролетарской, Ложевой.

Звонки туляков по вопросам уборки снега принимает Единая дежурно-диспетчерская служба. Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам: 1391, 47-20-34.

Информация от жителей оперативно направляется уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.