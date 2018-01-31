новости
новости
Регистрация
Тульские улицы продолжают чистить от снега
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские улицы продолжают чистить от снега

Если в вашем дворе не чистят дороги от снега, звоните в ЕДДС по телефонам 1391, 47-20-34.

31 января в уборке Тулы задействовано 106 единиц специализированной техники: КДМ, МТЗ, грейдеры, фронтальные погрузчики, самосвалы и т. д. Ручную уборку города осуществляют 168 человек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Специалисты АО «Спецавтохозяйство» подметают магистральные и второстепенные улицы, расчищают от снега, обрабатывают дороги и тротуары противогололедными материалами.

Работа ведется на улицах Октябрьской, Н. Руднева, Агеева, Тимирязева, Первомайской, Пролетарской, Ложевой.

Звонки туляков по вопросам уборки снега принимает Единая дежурно-диспетчерская служба. Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам: 1391, 47-20-34.

Информация от жителей оперативно направляется уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:27 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
уборка снега

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Гурам Аджоев о Дзюбе и Новосельцеве: «Глаза у Артёма и Ивана горят»
Гурам Аджоев о Дзюбе и Новосельцеве: «Глаза у Артёма и Ивана горят»
Путин провел первую встречу с доверенными лицами
Путин провел первую встречу с доверенными лицами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.