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Туляк стал победителем турнира по международным шашкам

Туляк стал победителем турнира по международным шашкам

Поздравляем Александра Гетманского!

27 и 28 января в Москве, в гостинице «Молодёжная», состоялся традиционный фестиваль интеллектуальных игр «Ларикс».

В программе были представлены го (вэйци), реверси (отелло), рэндзю, сянцы (китайские шахматы), гомоку, коннект-6, а также несколько видов шашек: международные (стоклеточные), двухходовые, обратные (поддавки) и столбовые (башни).

На старт вышли около 200 спортсменов из России, а также гость из Эстонии.

36 участников боролись в турнире по международным шашкам. В третий раз (ранее — в 2013-м и в 2014-м) победителем стал тульский воспитанник заслуженного тренера РФ Бориса Оксмана, спортсмен-инструктор ШВСМ, международный гроссмейстер Александр Гетманский.

Серебро у международного гроссмейстера из Санкт-Петербурга Ивана Трофимова. Бронзу завоевал московский гроссмейстер Кирилл Чулков.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:36 +4
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