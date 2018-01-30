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Туляк завоевал две медали на соревнованиях по конькобежному спорту в Австрии
Фото Федерации конькобежного спорта Тульской области.

Туляк завоевал две медали на соревнованиях по конькобежному спорту в Австрии

Поздравляем Артёма Золотарёва!

Спортсмен-инструктор Тульской областной комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Артём Золотарёв завоевал серебряную и бронзовую медали на прошедшем в австрийском Инсбруке II этапе Кубка мира по конькобежному спорту среди нео-синьоров (мужчин до 23 лет).

В составе сборной России Золотарёв занял второе место в командном спринте и с результатом 36,47 секунды стал третьим на дистанции 500 метров.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:41 +7
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