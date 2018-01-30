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В Туле открылся ресурсный центр по развитию добровольчества
Фото Алексея Пирязева.

В Туле открылся ресурсный центр по развитию добровольчества

Учреждение теперь работает на базе молодежного центра «Родина».

Новый ресурсный центр призван способствовать развитию волонтерских движений в Туле. Сюда может обратиться любой гражданин: ему гарантированно будет предоставлена консультационная и организационная поддержка. На открытие учреждения собралось более 150 молодых людей — школьников, студентов, активистов.

— В первую очередь, перед нами стоит задача командообразования, — говорит директор ресурсного центра по развитию добровольчества Екатерина Басова. — Мы будем проводить различные лекции с федеральными спикерами, приглашая на такие мероприятия все областные муниципальные образования и волонтерские организации. Я понимаю, мы знаем далеко не обо всех добровольческих командах: многие, к сожалению, до сих пор находятся в тени из-за неумения себя презентовать. Мы этому научим! Также мы будем рады помочь людям, которые планируют создать собственную организацию.

Министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева, поздравив присутствующих с открытием, отметила:

— Важно: в ресурсном центре также расскажут о грантовой поддержке как волонтерских и патриотических объединений, так и активных молодых людей. На эти деньги ребята смогут запустить свои добровольческие проекты.

Сейчас в Тульской области действует примерно 40 волонтерских объединений. Министр сообщила: их участники регулярно получают поощрения — билеты в цирк, кино и различные крупные развлекательные мероприятия как на территории области, так и за ее пределами.

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Автор: Вероника Левина, вчера, в 14:43 0
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Юлия Вепринцева
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