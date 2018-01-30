Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой

Фото Дмитрия Дзюбина.

По предварительным данным, пострадали два человека. На месте происшествия образовалась пробка.

30 января около 13.00 на 197-м км трассы М-2 «Крым» произошло тройное ДТП: столкнулись две фуры и легковушка. По предварительным данным, пострадали два человека.

Как отмечает наш корреспондент с места события, у одной из фур произошла утечка топлива.

На месте происшествие образовалась серьезная пробка.

– Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия по выяснению причин и обстоятельств ДТП. Также полицейские организуют дорожное движение на указанном участке автодороги, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Для координации действий в район происшествия направлена оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.

Все обстоятельства ДТП выясняются.