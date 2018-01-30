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Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой
Фото Дмитрия Дзюбина.

Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой

По предварительным данным, пострадали два человека. На месте происшествия образовалась пробка.

30 января около 13.00 на 197-м км трассы М-2 «Крым» произошло тройное ДТП: столкнулись две фуры и легковушка. По предварительным данным, пострадали два человека.

Как отмечает наш корреспондент с места события, у одной из фур произошла утечка топлива.

На месте происшествие образовалась серьезная пробка.

– Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия по выяснению причин и обстоятельств ДТП. Также полицейские организуют дорожное движение на указанном участке автодороги, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Для координации действий в район происшествия направлена оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 1
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 2
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 3
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 4
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 5
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 6
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 7
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 8
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 9
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 10
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 11
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 12
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 13
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 14
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 15
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 16
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:35 +5
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