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Тульский «Арсенал» интересуется игроком «Уфы»

Тульский «Арсенал» интересуется игроком «Уфы»

По некоторым данным, клуб готов предложить за футболиста порядка 1,5 млн евро.

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич интересен тульскому «Арсеналу». Об этом сообщает портал «Федеральное агентство новостей».

По данным источника издания, тульский клуб готов предложить за футболиста порядка 1,5 млн евро. Уточняется, что «Арсенал» хочет заключить трехлетний договор с игроком.

Хорват Пауревич перешел в «Уфу» зимой 2017 года из английского «Хаддерсфилда» на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 19 матчей в Премьер-лиге и отдал 3 голевых передачи.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:37 0
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